رفع درجة الاستعداد القصوى خلال أيام عيد الفطر.. "التنمية المحلية" تكشف التفاصيل

كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، عن تفاصيل رفع درجة الاستعداد القصوى خلال أيام عيد الفطر المبارك 2024.

وقال "قاسم" خلال مداخلة هاتفية، للقناة الأولى، اليوم الإثنين، إن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وجه بتشكيل فرق طوارئ جاهزة لإصلاح أية أعطال في المرافق والخدمات، والعمل على التواجد الميداني والمتابعة المستمرة طوال فترة أيام العيد، في كل المحافظات.

ووجه وزير التنمية المحلية، المحافظين باستمرار تنظيم معارض للسلع المرتبطة باحتياجات المواطنين بمناسبة عيد الفطر المبارك المتمثلة في ملابس وأحذية وأقمشة وغيرها من المنتجات مع حشد أكبر عدد من العارضين لتلبية احتياجات المواطنين.

وشدد على الأهمية القصوى التى توليها الدولة لمنع ومواجهة ظاهرة البناء العشوائي على الأراضي الزراعية، والتعدي على أراضي الدولة بالبناء بدون ترخيص، خلال فترة الإجازات.

وطالب "آمنة" الأجهزة التنفيذية برفع درجة الاستعداد القصوي لعمل كل أطقم رصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتغيرات المكانية لإزالة التعديات في المهد طوال إجازة العيد، واعتبار منع التعديات على الأراضي الزراعية أولوية أولى كل في نطاقه، مع ضرورة التصدى بكل حزم وبمنتهى الشدة لتلك الظاهرة، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مع القيام بجولات ميدانية لقيادات المحليات بالمدن والمراكز والأحياء والقرى لرصد أى مخالفات وإزالتها فورًا.

كما وجه بفتح غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة والتواصل والربط المباشر بغرفة العمليات المركزية بالمحافظات على مدار 24 ساعة خلال عطلة العيد لمتابعة أية مستجدات وإرسال تقارير دورية لحل أى مشكلات أولًا بأول والتنسيق مع المسئولين لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي أمور مهمة قد تحدث.