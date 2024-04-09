الثلاثاء 09 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الأرصاد: طقس دافئ على جميع الأنحاء والعظمى بالقاهرة 25

امطار
امطار

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن محافظات الجمهورية تشهد، اليوم الثلاثاء، أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري ومدن القناة، وأمطارا خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وسيناء، بالإضافة إلى نشاط ملحوظ للرياح على كافة الأنحاء يزيد من الشعور ببرودة الطقس.

الطقس مائل للبرودة على كافة الأنحاء في الصباح الباكر وليلا

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى طقس مائل للدفء غائم على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب سيناء، وحار على جنوب الصعيد، أما عن حالة الطقس ليلا فهو مائل للبرودة على كافة الأنحاء ليلا وفي الصباح الباكر.

وحذرت  الهيئة العامة للأرصاد من اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وارتفاع الأمواج بين 2 إلي 2،5 متر، أما عن حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر فهي معتدلة، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 1 إلي 1،5.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 

القاهرة العظمى 25 الصغرى 16
العاصمة الإدارية العظمى 25، الصغرى 16
الإسكندرية العظمى 22، والصغرى 17
العلمين الجديدة العظمى 23 والصغرى 16
مطروح العظمى 22، الصغرى 16
سوهاج العظمى 28، الصغرى 15
قنا العظمى 29، الصغرى 18
الأقصر العظمى 31 الصغرى 19
أسوان العظمى 33 الصغرى 19

درجات الحرارة الثلاثاء طقس السواحل الشمالية السواحل الشمالية الغربية القاهرة الكبرى سيناء الأرصاد

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