الإثنين 08 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"بلاش هدوم صيفى".. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس فى العيد

الطقس في مصر
الطقس في مصر

نوهت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، بأن حالة عدم الاستقرار في الطقس مستمرة اليوم الإثنين وغدًا الثلاثاء، ناصحة المواطنين بارتداء ملابس خريفية أو شتوية خفيفة خلال أيام عيد الفطر، قائلة: "بلاش هدوم صيفي حاليا". 

وعن تفاصيل حالة الطقس اليوم، قالت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى، إن حالة الطقس اليوم تشهد موجة من التقلبات الجوية، مع زيادة فرص سقوط الأمطار، حيث تشمل الأمطار أغلب محافظات شمال البلاد، مع وجود سحب منخفضة ومتوسطة ورعدية.

وأشارت إلى أن البلاد تتأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا عمل على وجود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، لافتة إلى أنه متوقع سقوط أمطار متوسطة، وقد تكون رعدية أحيانا على مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفرالشيخ ودمياط، وقد تصل أمطار خفيفة إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة مساء اليوم، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة لتصل إلى معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام.

الأرصاد الأرصاد الجوية حالة الطقس الطقس

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الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة وأمطار رعدية بالسواحل

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