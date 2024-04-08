الإثنين 08 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة وأمطار رعدية بالسواحل

انخفاض درجات الحرارة
انخفاض درجات الحرارة

توقعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـالأرصاد الجوية، سقوط أمطار بين المتوسطة والغزيزة أحيانا اليوم، إضافة إلى سقوط أمطار رعدية على مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفرالشيخ ودمياط.

وأوضحت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح الخير يا مصر” عبر القناة الأولى، أن الأمطار تمتد بكميات أقل إلى المناطق الداخلية، وسوف تصل أمطار خفيفة وأحيانا متوسطة إلى بعض المناطق من القاهرة الكبرى بعد فترة الظهيرة مع دخولنا فترة المساء.

وأشارت إلى استمرار انخفاض قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار، وتعتبر حول المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، إذ تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 26 درجة مئوية خلال فترة النهار، أي أنه طقس ربيعي دافئ خلال فترة النهار في القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة في الأماكن الساحلية تكون أقل من نظيرتها الموجودة في القاهرة، إذ يكون طقسا مائلا للدفء ويحمل بعض البرودة خلال فترة النهار، مؤكدة على الشعور بالمزيد من انخفاض قيم درجات الحرارة ليلا خاصة مع غياب أشعة الشمس.

درجات الحرارة 

القاهرة 26 18
العاصمة الإدارية 26 17
6 أكتوبر 27 17
بنها 26 18
دمنهور 26 18
وادي النطرون 27 17
كفرالشيخ 26 17
المنصورة 26 18
الزقازيق 26 18
شبين الكوم 25 17
طنطا 26 15

الأرصاد الجوية سقوط الأمطار

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