الإثنين 08 أبريل 2024
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توك شو

ناقد فنى: "جودر" حقق نقلة نوعية كبيرة للغاية فى عالم الفانتازيا

جودر
جودر

قال علي الكشوطي، الناقد الفني، إن النصف الثاني من الأعمال الدرامية الرمضانية يضم عددًا كبيرًا من الأعمال المتميزة، ويتربع على عرشها مسلسل "جودر" للنجم ياسر جلال، إضافة إلى مسلسلات بدون سابق إنذار وفراولة.

وأضاف "الكشوطي"، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى، أن هناك تنوعًا في الأعمال الخمسة الذين انضمت في الموسم الرمضاني 2024 بالنصف الثاني من الشهر الكريم، ولكن "جودر" حقق نقلة نوعية كبيرة للغاية في عالم الفانتازيا، فضلًا عن تأثيره الكبير في الجمهور كونه يعيد الحنين لفكرة ألف ليلة وليلة التي يحبها المشاهدون وكانوا معتادين عليها.

وأشاد بذكاء الشركة المتحدة في اختيار المخرج إسلام خيرى المحترف، الذي حرص على مخاطبة الأجيال الجديدة التي لم تحضر ألف ليلة وليلة في الراديو، أو لم تتابع الأعمال التي قدمت في التليفزيون، وبالتالي المخرج يخاطب أجيالًا جديدة معتادة على تقنيات حديثة للغاية ومؤثرات سمعية وبصرية كما نشهدها في الأعمال الكبيرة.

ياسر جلال جودر الشركة المتحدة وفراولة

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