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ناقد فنى: "الحشاشين" و"جودر" ينافسان المسلسلات العالمية فى موسم رمضان 2024 (فيديو)

الحشاشين وجودر
الحشاشين وجودر

قال الناقد الفني مصطفى الكيلاني إن مسلسل الحشاشين دراما تاريخية توجد به رسائل مهمة جدًا، يتميز بإنتاج ضخم، وتمثيل محترف عالي المستوى.
 

وأضاف الكيلاني، خلال مداخلة هاتفية مع ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن هذا العام توجد به أعمال تنافس المسلسلات العالمية التي تعرض على المنصات الأجنبية، منها مسلسلا الحشاشين وجودر.
 

مسلسل الحشاشين

 

الحشاشين مسلسل تدور أحداثه في القرن الحادي عشر، حيث حسن الصباح قائد الجماعة التي تتولى اغتيال شخصيات مسئولة ومرموقة، ويؤدي نيقولا معوض في المسلسل دور الشاعر والعالم عمر الخيام، وأحد أصدقاء الصباح.

 

المسلسل من بطولة كريم عبدالعزيز ونيقولا معوض وفتحي عبدالوهاب وأحمد عيد، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي للإنتاج الفني.


 

ناقد فني الحشاشين جودر موسم رمضان 2024 المسلسلات العالمية الناقد الفني مصطفى الكيلاني رسائل

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