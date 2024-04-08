موعد إعادة مسلسل الحشاشين لـ كريم عبدالعزيز الحلقة 28..انقلاب في قصر السلطنة والصباح يواصل انتقامه

تصدر موعد اعادة مسلسل الحشاشين لـ كريم عبدالعزيز الحلقة 28، محركات البحث منذ العرض الأول للحلقة 28 من المسلسل مساء أمس، وما شهدته من أحداث صادمة تفاعل جمهور المشاهدين معها على نحو واسع، ممن أعربوا عن حزنهم من انتصار الشر على الخير خلال أحداث الحلقة ونجاح مخطط حسن الصباح فى قتل زوجته دنيا زاد ويحيي ان مؤذن أصفهان، بل والسيطرة على السلطان وبث الرعب فى قلبه واختراق جواسيس الصباح لقصر السلطنة السلجوقية.

مسلسل الحشاشين مواعيد اعادة الحلقة 28

وتتيح شبكة قنوات DMC لمتابعيها مواعيد إعادة الحلقة 28 من مسلسل الحشاشين فى الساعة 4:15 مساء اليوم الاثنين على شاشة قناة DMC والساعة 5:15 من مساء اليوم أيضًا على شاشة قناة DMC DRAMA، بالتزامن مع عرض كافة الحلقات السابقة من مسلسل الحشاشين على تطبيق WATCH IT، نظير سداد رسوم اشتراك شهرى أو سنوى.

مسلسل الحشاشين تفاصيل احداث الحلقة 28

نجح حسن الصباح خلال أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 28 فى فرض سيطرته بالكامل على سلطان الدولة السلجوقية باركياروق عن طريق الوزير سراج الدين الموالى للصباح سرًا، والذى بدأ فى بث الرعب والشك فى قلب السلطان إزاء من حوله جميعًا بما فى ذلك زوجته، وإيهامه بوجود محاولات كثيرة لاغتياله طمعًا فى كرسى السلطنة.

يبدأ الوزير سراج الدين تنفيذ مخطط زعيم الحشاشين بمنتهى الدقة والدهاء، فيوهم السلطان بمطاردة الباطنين لينكل بأعدائهم، وتمتلئ السجون بالمظاليم ومن بينهم يحيي ابن مؤذن أصفهان المعروف بعداءه لحسن الصباح وجماعته لكن “سراج الدين” استطاع قلب الحقائق واتهام يحيي بالخيانة والانتماء لجماعة حسن الصباح عن طريق الدفع بأحد الجنود السلاجقة الموالى للصباح سرًا لقتل يحيي، وعندما تمكن يحيي من قتله اتهمه الوزير بقتل أحد جنود السلطان السلجوقى بتحريض من حسن الصباح، لتتقرر محاكمته وقطع رأسه أمام العامة فى أصفهان.

وفى المقابل، يصل إلى علم “الصباح” أن زوجته دنيا زاد تواصل فضح أكاذيبة وتحذر الناس من دعوته الباطلة بعد هروبها من قلعة الحشاشين، ليأمر بقتلها وإعادة ابنته خديجة إلى القلعة بالقوة.

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 29

تذاع أحداث الحلقة 29 من مسلسل الحشاشين على مدار 5 مواقيت خلال اليوم السبت، حيث من المقرر بدء العرض الأول للحلقة 29 من مسلسل الحشاشين فى تمام الساعة 10 مساءًا، ثم الساعة 11مساءًا، وتعاد الحلقة فى تمام الساعة 1:45 صباح اليوم التالى والساعة 4:15 و5:15 من مساء اليوم نفسه.

مسلسل الحشاشين قنوات عرض الحلقة التاسعة والعشرون

تعد شبكة قنوات DMC الناقل الحصرى لمسلسل الحشاشين ضمن مجموعة متميزة من الأعمال الدرامية الرمضانية التى تذاع على شاشة قناة DMC وقناة DMC DRAMA، وفق خريطة زمنية تم اعتمادها من أول شهر رمضان المبارك لعام 2024، كما يتزامن العرض على شبكة قنوات المجموعة، إتاحة الحلقات الجديدة والسابقة على تطبيق WATGH IT قبل العرض الأول بساعة.

قصة مسلسل الحشاشين

يناقش مسلسل الحشاشين أحداث حقيقية وقعت فى القرن الحادى عشر لواحدة من أخطر الجماعات والتنظيمات الدينية السرية، والتى تأسست على يد حسن الصباح، ونفذت سلسلة من الاغتيالات ضد رموز وشخصيات شهيرة فى تلك الحقبة الزمنية.