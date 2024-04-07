الإثنين 08 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين الحلقة 28.. مؤامرة خبيثة تقطع رقبة "يحيي" وانهيار حبيبته

مسلسل الحشاشين الحلقة
مسلسل الحشاشين الحلقة 28

يتعرض يحيي ابن مؤذن أصفهان لمؤامرة جديدة من حسن الصباح خلال مسلسل الحشاشين الحلقة 28، بعد فشل محاولة قتله على يد أتباع الصباح وهو فى طريق عودته إلى المنزل، ليقرر زعيم الحشاشين التخلص منه بطريقة لا يتوقعها أحد.

 

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين تفاصيل الحلقة 28

اعتمد حسن الصباح فى خطته على وزير الدولة السلجوقية سراج الدين الموالى له سرًا، حيث دفع الأخير بأحد جنود السلاجقة للخلاص منه، لكن يحيي تمكن من قتله واحبط المؤامرة، ليجد الوزير فى ذلك ذريعة جيدة لقلب الحقيقة وإتهام يحيي بقتل أحد جنود السلطنة وانضمامه لحسن الصباح  والفكر الباطنى المعادى للدولة السلجوقية.

وضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 28، يحاول يحيى كشف الحقيقة أمام الوزير، مبررًا قتله الجندى السلجوقى بأنه كان دفاعا عن النفس، عندما حاول الجندي طعنه بخنجر غادر أثناء عودته إلى منزله، إلا أن الوزير سراج الدين، يأمر بوضعه في السجن، ويرفض طلب يحيي مقابلة السلطان الذى على علم بمهمته السرية ضد حسن الصباح، قبل أن تتم محاكمته أمام العامة فى أحد ميادين أصفهان وتقطع رأسه، وسط صراخ زوجته نورهان التى تخسر والد جنينها قبل أن يراه.

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

يتحدث يحيي قبل تنفيذ الحكم إلى القائد السلجوقى المكلف بقتله: انت عارف انى مش خاين، وانا سعيد أن يشاء القدر ألا أموت بيد عدوى، الحمد لله أنى هموت هنا وعينى شايفة أحبابى، قول لأبنى أنا أخدت بتار جدك يا سعيد، يمكن يجىى فى وقت الظلم أقل والخيانة أقل والإيمان أكبر والناس قلوبها أوعى، ياخد بثأر الأمة كلها من اللى ضلل الناس، وقتل ابوه ظلم"، وتابع: لو كان لى طلب أخير، فأطلب اتقتل وانا واقف".

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 29 

تذاع أحداث الحلقة 29 من مسلسل الحشاشين على مدار 5 مواقيت خلال اليوم السبت، حيث من المقرر بدء العرض الأول للحلقة 28 من مسلسل الحشاشين فى تمام الساعة 10 مساءًا، ثم الساعة 11مساءًا، وتعاد الحلقة فى تمام الساعة 1:45 صباح اليوم التالى والساعة 4:15  و5:15 من مساء اليوم نفسه.

مسلسل الحشاشين قنوات عرض الحلقة التاسعة والعشرون 

تعد شبكة قنوات DMC الناقل الحصرى لمسلسل الحشاشين ضمن مجموعة متميزة من الأعمال الدرامية الرمضانية التى تذاع على شاشة قناة DMC وقناة DMC DRAMA، وفق خريطة زمنية تم اعتمادها من أول شهر رمضان المبارك لعام 2024، كما يتزامن العرض على شبكة قنوات المجموعة، إتاحة الحلقات الجديدة والسابقة على تطبيق WATGH IT قبل العرض الأول بساعة.

قصة مسلسل الحشاشين

يناقش مسلسل الحشاشين أحداث حقيقية وقعت فى القرن الحادى عشر لواحدة من أخطر الجماعات والتنظيمات الدينية السرية، والتى تأسست على يد حسن الصباح، ونفذت سلسلة من الاغتيالات ضد رموز وشخصيات شهيرة فى تلك الحقبة الزمنية.

مسلسل الحشاشين الحشاشين موعد عرض الحشاشين موعد عرض مسلسل الحشاشين موعد اعادة مسلسل الحشاشين قصة مسلسل الحشاشين أبطال مسلسل الحشاشين موعد عرض مسلسل كريم عبدالعزيز مسلسل كريم عبدالعزيز كريم عبدالعزيز قنوات عرض الحشاشين قنوات عرض مسلسل الحشاشين موعد مسلسل الحشاشين الحلقة الثامنة والعشرون من الحشاشين الحشاشين الحلقة الثامنة والعشرون الحشاشين الحلقة 28 الحلقة 28 من مسلسل الحشاشين الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل الحشاشين مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

مسلسل الحشاشين الحلقة 27.. رعب فى شوارع أصفهان ويحيى ينجو من الموت

موعد اعادة مسلسل الحشاشين الحلقة 27.. الصباح يبدأ مخططاته الشيطانية ووريثه فى خطر

الأكثر قراءة

سيناريوهات تأهل مودرن فيوتشر أمام الزمالك لنصف نهائى الكونفيدرالية الإفريقية

النهارده كام رمضان 7 ابريل 2024؟| اليوم كم رمضان في التاريخ الهجري؟

كسوف الشمس 8 أبريل 2024.. هل يُرى فى مصر؟

مسلسل حق عرب الحلقة 28.. السويركي يستدرك شعوذة لمعرفة سبب اختفاء سعيد الجن

أحمد حمدى يدرك التعادل لصالح الزمالك أمام فيوتشر

جهود مصرية مكثفة للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار فى قطاع غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

جودر والحنين للحكايا

لواء.حمدى البطران

السلاح فى الصعيد

ماجد حبته

وعود وتعهدات ليلة القدر

وائل لطفي

أربع رسائل من الرئيس

حسين دعسة

ثلاثة مؤشرات فى مآلات الحرب على غزة

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

صور

صلاة التروايح من الجامع الأزهر

مباراة الزمالك وفيوتشر فى بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية

فرحة رمضان فى بيوت فيصل

محطة تل أبيب

المزيد

رغم انسحاب جيش الاحتلال.. نتنياهو يتعهد بالقضاء على حركة حماس في رفح

بعد ساعات من الانسحاب.. استهداف مستوطنات إسرائيلية بـ5 صواريخ من خان يونس

أسخن اتصال أمريكى- إسرائيلى.. تفاصيل تهديد بايدن لنتنياهو بفرض عقوبات على إسرائيل