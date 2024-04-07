مسلسل الحشاشين الحلقة 28.. مؤامرة خبيثة تقطع رقبة "يحيي" وانهيار حبيبته

مسلسل الحشاشين

يتعرض يحيي ابن مؤذن أصفهان لمؤامرة جديدة من حسن الصباح خلال مسلسل الحشاشين الحلقة 28، بعد فشل محاولة قتله على يد أتباع الصباح وهو فى طريق عودته إلى المنزل، ليقرر زعيم الحشاشين التخلص منه بطريقة لا يتوقعها أحد.

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين تفاصيل الحلقة 28

اعتمد حسن الصباح فى خطته على وزير الدولة السلجوقية سراج الدين الموالى له سرًا، حيث دفع الأخير بأحد جنود السلاجقة للخلاص منه، لكن يحيي تمكن من قتله واحبط المؤامرة، ليجد الوزير فى ذلك ذريعة جيدة لقلب الحقيقة وإتهام يحيي بقتل أحد جنود السلطنة وانضمامه لحسن الصباح والفكر الباطنى المعادى للدولة السلجوقية.

وضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 28، يحاول يحيى كشف الحقيقة أمام الوزير، مبررًا قتله الجندى السلجوقى بأنه كان دفاعا عن النفس، عندما حاول الجندي طعنه بخنجر غادر أثناء عودته إلى منزله، إلا أن الوزير سراج الدين، يأمر بوضعه في السجن، ويرفض طلب يحيي مقابلة السلطان الذى على علم بمهمته السرية ضد حسن الصباح، قبل أن تتم محاكمته أمام العامة فى أحد ميادين أصفهان وتقطع رأسه، وسط صراخ زوجته نورهان التى تخسر والد جنينها قبل أن يراه.

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين

يتحدث يحيي قبل تنفيذ الحكم إلى القائد السلجوقى المكلف بقتله: انت عارف انى مش خاين، وانا سعيد أن يشاء القدر ألا أموت بيد عدوى، الحمد لله أنى هموت هنا وعينى شايفة أحبابى، قول لأبنى أنا أخدت بتار جدك يا سعيد، يمكن يجىى فى وقت الظلم أقل والخيانة أقل والإيمان أكبر والناس قلوبها أوعى، ياخد بثأر الأمة كلها من اللى ضلل الناس، وقتل ابوه ظلم"، وتابع: لو كان لى طلب أخير، فأطلب اتقتل وانا واقف".

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 29

تذاع أحداث الحلقة 29 من مسلسل الحشاشين على مدار 5 مواقيت خلال اليوم السبت، حيث من المقرر بدء العرض الأول للحلقة 28 من مسلسل الحشاشين فى تمام الساعة 10 مساءًا، ثم الساعة 11مساءًا، وتعاد الحلقة فى تمام الساعة 1:45 صباح اليوم التالى والساعة 4:15 و5:15 من مساء اليوم نفسه.

مسلسل الحشاشين قنوات عرض الحلقة التاسعة والعشرون

تعد شبكة قنوات DMC الناقل الحصرى لمسلسل الحشاشين ضمن مجموعة متميزة من الأعمال الدرامية الرمضانية التى تذاع على شاشة قناة DMC وقناة DMC DRAMA، وفق خريطة زمنية تم اعتمادها من أول شهر رمضان المبارك لعام 2024، كما يتزامن العرض على شبكة قنوات المجموعة، إتاحة الحلقات الجديدة والسابقة على تطبيق WATGH IT قبل العرض الأول بساعة.

قصة مسلسل الحشاشين

يناقش مسلسل الحشاشين أحداث حقيقية وقعت فى القرن الحادى عشر لواحدة من أخطر الجماعات والتنظيمات الدينية السرية، والتى تأسست على يد حسن الصباح، ونفذت سلسلة من الاغتيالات ضد رموز وشخصيات شهيرة فى تلك الحقبة الزمنية.