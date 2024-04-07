مسلسل الحشاشين الحلقة 27.. رعب فى شوارع أصفهان ويحيى ينجو من الموت

يقدم مسلسل الحشاشين لـ كريم عبد العزيز الحلقة 27، وجبة درامية دسمة، نقلت أحداثها المشاهدين فى رحلة عبر الزمن إلى القرن الحادى عشر، حيث يتعاظم نفوذ دولة الظلام بقيادة حسن الصباح، الذى بدأ مبكرًا إعداد خليفته وريث شيخ الجبل، وهو ابنه الأصغر الهادى، ليخططا سويًا لكيفية بسط نفوذهما على قلعة آلموت والتصدى لأى محاولات للتمرد.

تفاصيل أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 27

ومع بداية أحداث الحلقة 27 من مسلسل الحشاشين، دبت الهواجس والقلق فى قلب زعيم الحشاشين حسن الصباح على ابنه الهادى الذى نصبه خلفيةً له أمام اتباعه داخل قلعة آلموت، بعدما رأى فى المنام برزك أميد قائد جيش الحشاشين يقتل الهادى رميًا من أعلى سور القلعة.

واعتبر الصباح هذا المنام رسالة تحذيرية من حدوث غدر ومؤامرة قد تحاك قد ابنه الهادى، لذلك قام بمواجهة "برزك" بمخاوفه مهددًا إياه بالانتقام منه أشد الانتقام إذا ما تعرض الهادى لأى مكروه، ليعبر “برزك” عن ولاءه التام للصباح وابنه، والتزامه بتنفيذ أوامرهم حتى لو طلب منه أن يقتل نفسه.

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وفى عاصمة الدولة السلجوقية أصفهان، لازال يحيي ابن مؤذن أصفهان حائرًا يبحث عن حيلة للانتقام مجددًا من زعيم الحشاشين ثأرًا لوالديه وأصدقائه سليمان وتيفور، لكن الوقت المناسب لم يحن بعد، فيجلس حزينًا داخل منزلة قبل أن تفاجئه زوجته نورهان بخبر حملها بطفلهما الأول، فيفرح "يحيي" كثيرًا ويحدثها عن رغبته فى أن يكون ابنه مقاتل وفارس قوي، لكنها تعارضه برغبتها فى عيش حياة هادئة بعيدًا عن القتل والدماء.

ويواصل حسن الصباح مخططاته الشيطانية، بتكليف برزك أميد بإشاعة الخوف والهلع فى نفوس سكان أصفهان عن طريق تنفيذ أعمال قتل عشوائية فى الأسواق والشوارع وعلى أبواب البيوت، على أن يحرص اتباعه عند تنفيذ تلك المهام على عدم الإفصاح عن هويتهم الحقيقة وتبعيتهم إليه حتى يظن الناس أن أعمال القتل تحدث منهم وفيهم، ويشك الجميع فى بعضه البعض.

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 28

تعرض الحلقة 28 من مسلسل الحشاشين فى تمام الساعة 10 مساء اليوم الأحد، يلي ذلك عدة مواعيد لإعادة عرض الحلقة فى الساعة 11 مساء اليوم، والساعة 1:45 صباح غدًا الإثنين والساعة 4:15 والساعة 5:15 من مساء الغد أيضًا.

مسلسل الحشاشين قنوات عرض الحلقة الثامنة والعشرين

تمتلك شبكة قوات DMC الحق الحصرى لعرض حلقات مسلسل الحشاشين على شاشات قنواتها وهى قناة DMC وDMC DRAMA، وفق الخريطة الزمنة لعرض الأعمال الدرامية الرمضانية لعام 2024م.

قصة مسلسل الحشاشين

يناقش مسلسل الحشاشين أحداث حقيقية وقعت فى القرن الحادى عشر لواحدة من أخطر الجماعات والتنظيمات الدينية السرية، والتى تأسست على يد حسن الصباح، ونفذت سلسلة من الاغتيالات ضد رموز وشخصيات شهيرة فى تلك الحقبة الزمنية.