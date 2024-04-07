الأهلى يغلق الملف الإفريقى.. ويدخل معسكرًا لمباراة إنبى وكولر يلجأ لسياسة التدوير

يدخل الفريق الأول بنادي الأهلي لمعسكر مغلق، مساء اليوم الأحد، عقب المران الأخير على ملعب مختار التتش استعدادًا لمواجهة إنبي في اللقاء المؤجل من الأسبوع السادس عشر لمسابقة الدوري المصري.

ويختار السويسري مارسيل كولر المدير الفني، قائمة الفريق التي ستدخل المعسكر وتشهد عودة وسام أبوعلي بعد إعلان جاهزيته وعمر كمال عبدالواحد الذي غاب عن لقاء سيمبا التنزاني بسبب عدم القيد الإفريقي بينما يستمر غياب محمد الشناوي وإمام عاشور وياسر إبراهيم وأليوديانج وكريم وليد نيدفيد للإصابة.

وأغلق الجهاز الفني للأهلي الملف الإفريقي سريعًا نظرًا لضيق الوقت بين مباريات الدوري ولقائه أمام سيمبا في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا من أجل التركيز في مباراته أمام إنبي.

واستقر كولر على إجراء بعض التعديلات في تشكيل الفريق تطبيقًا لسياسة التدوير بين اللاعبين من أجل مواجهة ضغط المباريات، ومن جهة أخرى الإصابات العضلية خاصة أن الفريق بدأ بمواجهة سيمبا ثم يواجه إنبي وبعدها يلاقي زد والزمالك في القمة المرتقبة أي كل 48 ساعة مباراة.

وعقد السويسري جلسة مع جهازه المعاون من أجل تحضير ملف مواجهة إنبي من خلال منح الفرص لبعض اللاعبين أمثال أحمد عبدالقادر وكريم الدبيس وعمر كمال عبدالواحد ووسام أبوعلي بعد الاتفاق على مشاركة الأخير بشكل تدريجي في المباريات عقب تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية.

حسين الشحات يخضع لجراحة أسفل العين

وكان حسين الشحات لاعب الفريق الأول بالنادي لفحوصات طبية على هامش المران من أجل التأكد على سلامته بعد اصطدامه مع مدافع سيمبا واحتجازه في المستشفي تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة.

وأثبتت الأشعة المبدئية التى خضع لها حسين الشحات عدم إصابته بارتجاج في المخ ووجود شرخ بسيط في عظام الوجه تحت العين، بالإضافة لنزيف تحت عظمة العين.

وكانت أشعة الرنين أبرزت حاجة حسين الشحات لإجراء عملية جراحية للتعامل مع الشرخ الذي تعرض له في عظمة الوجه أسفل العين، وبعد استشارة عدد من الأطباء تقرر خضوع اللاعب للجراحة صباح اليوم الأحد على يد طبيب كبير متخصص في مثل هذا النوع من جراحات الوجه.

وفضل الدكتور أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي للأهلي استمرار حسين الشحات تحت الملاحظة الطبية بالمستشفى لمزيد من الاطمئنان على حالته بشكل كامل حتى يستطيع المشاركة بصورة طبيعية.