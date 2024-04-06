كولر يطلب برنامج استشفائى لتفادي إجهاد اللاعبين من ضغط المباريات

طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي من جهازه المعاون تخصيص برنامج استشفائى للاعبين فى الفترة المقبلة خاصة مع ضغط المباريات بداية من مواجهة إنبي ثم زد وأخيرًا الزمالك.

وعقد كولر جلسة مع الدكتور أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي للحصول علي تقرير شامل عن أخر تطورات اللاعبين المصابين وموعد مشاركتهم في التدريبات والمباريات مع الفريق.

وكشف مصدر مسئول أن طبيب الأهلي قال إن الفلسطيني وسام أبوعلى مهاجم الفريق قد تعافى بشكل كامل وبات جاهزا للمشاركة فى المباريات وأن استبعاده من لقاء سيمبا التنزاني بقرار فني.

وأضاف المصدر أن التقرير الطبي أكد أن كريم نيدفيد لاعب الوسط سوف يخضع لفحص طبى فى الفترة المقبلة لتحديد موقفه من العودة للتدريبات الجماعية.

وأشار المصدر إلى أن طبيب الأهلي قال إن ياسر إبراهيم سوف يخضع لأشعة جديدة لتحديد مدى التئام المزق وموعد عودته للتدريبات الجماعية واللحاق بمباراة القمة القادمة.

وأوضح المصدر أن تقرير الدكتور أكد أن أليو ديانج سافر الى بلاده مالى لتلقى العزاء فى والده وسيعود للقاهرة خلال ساعات لاستكمال برنامجه التأهيلى وتحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية.

واختتم المصدر تقرير طبيب الأهلي أن محمد الشناوى حارس المرمى بدأ المشاركة بشكل تدريجى فى التدريبات ولكنه يحتاج فترة لا تقل عن أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع قبل منحه الموافقة على المشاركة فى المباريات.

الأهلي يتأهل لنصف النهائي بالفوز على سيمبا بثنائية نظيفة

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تأهل إلى الدور نصف النهائي بعد الفوز على سيمبا التنزاني بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت في العاشرة من مساء أمس على استاد القاهرة، في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.‏

وسجل هدف التقدم للأهلي عمرو السولية في الدقيقة 47 بتسديدة قوية، وأضاف محمود كهربا الهدف الثاني من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.