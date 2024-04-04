كولر يضم إخصائى تأهيل فى الجهاز الطبى للأهلى لهذا السبب

وافق السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي، بالتنسيق مع خالد بيبو، مدير الكرة، على ضم عضو جديد داخل الجهاز الطبي؛ بقيادة الدكتور أحمد جاب الله.

وكشف مصدر مسئول عن أن موافقة كولر جاءت بعد ضم عنصر جديد للجهاز الطبي من أجل تجهيز اللاعبين وإعدادهم للمباريات بشكل جيد، في ظل وجود كم كبير من اللاعبين المصابين الذين يخضعون للتأهيل.

وأضاف المصدر أن الدكتور عبدالرحمن الجنيدي إخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي للجهاز الطبي من أجل مواجهة أزمة الإصابات التي تضرب الفريق مؤخرًا.

وأشار المصدر إلى أن الإجازات خلال الأسبوع القادم ستكون في أضيق الحدود في ظل ارتباط الفريق بخوض مباراة إنبي في الدوري يوم 8 أبريل الجاري وبعدها مباراة زد يوم ١١ ثم خوض القمة أمام الزمالك يوم ١٥ حال إقامتها في موعدها، ثم السفر لخوض ذهاب نصف نهائي دوري ابطال إفريقيا يوم ١٩ من الشهر ذاته.

الأهلي يواصل تدريباته استعدادًا لمباراة سيمبا التنزاني

كان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي واصل تدريباته مساء أمس على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق سيمبا التنزاني.

واجتمع مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، باللاعبين قبل انطلاق المران، في حضور الجهاز المعاون والكابتن خالد بيبو مدير الكرة.

وقاد أندريس إندويا، مخطط الأحمال، مرانًا بدنيًّا متنوعًا للاعبين مع بداية فقرات المران، واستمر لمدة ٤٠ دقيقة.

وواصل محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، تدريبات الكرة بشكل منفرد على هامش فقرات المران الجماعي، تحت إشراف ميشيل يانكون، وفق البرنامج المحدد للحارس بعد خضوعه لجراحة في الكتف.

وبدأ ياسر إبراهيم، مدافع الفريق، تدريبات الجري حول الملعب، في إطار البرنامج التأهيلي المحدد للاعب، للتخلص من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية.

وأدى رباعي حراسة المرمى، مصطفى شوبير ومحمود الزنفلي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، تدريبات فنية وبدنية متنوعة، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

واختتم كولر فقرات المران الجماعي بتقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون بثلاثة فرق، وحرص المدير الفني خلالها على تنفيذ بعض الجمل الفنية والتكتيكية المحددة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني، في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها مساء غدًا الجمعة على استاد القاهرة.