كولر يتحدث عن سر خروج معلول أمام سيمبا وغياب أبو على عن المشاركة

كشف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، النقاب حول غياب الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول عن مباراته أمام سيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي بعد نهاية المباراة إن وسام أبو علي شارك في المران الجماعي للفريق، وهو جاهز من الناحية الطبية للمشاركة في المباريات.

وأضاف المدير الفني للأهلي: “فضلت عدم المجازفة باللاعب أو أخاطر في مباراة سيمبا التنزاني لذلك قررت استبعاده لكنه جاهز للمشاركة خلال المباريات المقبلة”.

وأشار إلى كولر أنه يتمنى إصابة حسين الشحات تكون بسيطة، ومحمد الشناوي بدأ ينزل الملعب ويتمرن مع الفريق ولن يشارك إلا بعد جاهزيته بنسبة 100%".

وشدد كولر في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: “قراري بخروج علي معلول بسبب كرامب شعر به وأتمنى أنه يكون كرامب فقط ليس أكتر من هذا الأمر”.

وأوضح المدير الفني للأهلي سبب التأخر في إجراء التبديلات لأن الأمور تسير بشكل جيد ولماذا أقوم بالتغيير وهي بالشكل المطلوب.

الأهلي ينتظر الفائز من مواجهة مازيمبي وبيتروأتليتكو الإنجولي

وكان الفريق الأول بالنادي الأهلي قد نجح في في حجز بطاقة تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 20 في تاريخه بعد الفوز ذهابًا وإيابًا على سيمبا التنزاني.

وكان المارد الأحمر قد حقق الفوز على سيمبا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بهدف دون رد سجله لاعبه أحمد نبيل كوكا.

كما حقق الفريق الفوز إيابًا في القاهرة، بهدفين دون رد، عن طريق عمرو السولية ومحمود عبد المنعم كهربا من ركلة جزاء.

وينتظر النادي الأهلي الفائز من بيترو أتلتيكو الأنجولي ومازيمبي الكونغولي لمواجهته في الدور نصف النهائي من البطولة.

وكانت مباراة الذهاب بين بيترو أتلتيكو ومازيمبي قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، ويلتقي الفريقان غدًا السبت في مباراة الإياب التي تقام في أنجولا لتحديد المتأهل إلى نصف النهائي.

ومن المقرر أن يخوض النادي الأهلي مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لقاء الذهاب يوم 19 أو 20 أبريل خارج مصر أما لقاء العودة يوم 26 أو 27 أبريل في القاهرة