الجمعة 05 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تفاصيل جلسة كولر الفنية مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة سيمبا التنزاني اليوم

كولر مع اللاعبين
كولر مع اللاعبين

حرص السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، على عقد محاضرة فنية أخيرة مع اللاعبين في فندق الإقامة قبل ساعات من مواجهة سيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. 

وحذر كولر خلال الجلسة اللاعبين من الاستهتار خلال مواجهة الإياب والاعتماد على أن نتيجة الذهاب انتهت لصالحهم بهدف نظيف، مؤكدًا أن الكرة لا تعترف إلا بالعطاء واحترام المنافس.

وأكد كولر قوة سيمبا التنزاني وظهوره بشكل جيد خلال مواجهة الذهاب، مطالبًا رباعي دفاع الأهلي بفرض رقابة على مهاجمي بطل تنزانيا والابتعاد عن ارتكاب أي أخطاء في مناطق مؤثرة في الملعب. 

وشدد المدير الفني على ضرورة مواصلة الانتصارات والتأكيد لدى جميع المنافسين أن الأهلي يسعى للحصول على اللقب الأفريقي وليس الصعود إلى الدور النهائي فقط.

 

تشكيل الأهلى المتوقع لمواجهة سيمبا التنزانى في دوري الأبطال

 

من جانبه استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي علي تشكيل فريقه الذي سيخوض به لقاء سيمبا التنزاني والمكون من مصطفي شوبير وأمامه الرباعي محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم وعلي وفي وسط الملعب مروان عطية وأحمد نبيل كوكا وعمرو السولية ورضا سليم وبيرسي تاو وفي الهجوم محمود كهربا.

الأهلي يتفوق على سيمبا في تاريخ المواجهات 

وسبق أن لعب الفريقان تسع مباريات خلال خمس مواجهات في تاريخ لقاءاتهما في بطولات الأندية الإفريقية، فاز الأهلي في أربع مباريات، وفاز سيمبا في ثلاث مباريات، وتعادل الفريقان في مباراتين، أحرز لاعبو الأهلي ثلاثة عشر هدفاً مقابل سبعة أهداف أحرزها لاعبو سيمبا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدف دون مقابل سجله أحمد نبيل كوكا، في اللقاء الذي أقيم يوم الجمعة الماضي على ملعب بنجامين ‏مكابا في العاصمة دار السلام.‏

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