الأهلى يكرر فوزه على سيمبا ويتأهل لنصف نهائى دورى أبطال إفريقيا

تأهل الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد التغلب على سيمبا التنزاني بهدفين نظيفين في إياب ربع نهائي المسابقة.

وتمكن الأهلي من العبور لنصف النهائي بمجموع اللقاءين بثلاثة أهداف نظيفة، بعدما استفاد من الفوز في الذهاب بهدف نظيف.

وسينتظر الأهلي الفائز من بيترو أتلتيكو الأنجولي ونظيره مازيمبي الكونغولي في نصف النهائي.

الشوط الأول

فرض التعادل السلبي على نتيجة أول 20 دقيقة والذي شهدت سيطرة كاملة من الأهلي لكن دون خطورة حقيقية على المرمى.

وشهدت الدقيقة 11 أول تهديد من الأهلي عن طريق رأسية أنتوني موديست بعد عرضية من محمد هاني، لكنها علت مرمى حارس سيمبا.

وسجل موديست هدف التقدم بالدقيقة 21 بتسديدة داخل منطقة الجزاء، لكن حكم اللقاء ألغاه بداعي التسلل على حسين الشحات منذ بداية اللعبة.

وبعد مرور نصف ساعة، بدأت الخطورة الحقيقية لسيمبا بالدقيقة 34 والتي شهدت تألق مصطفى شوبير حارس الأهلي بعدما تصدى على مرتين لتسديدتان بقوة من لاعبي سيمبا.

وفي الدقيقة 37 أنقذ شوبير من جديد، مرماه من انفراد بعدما خرج وأبعد الكرة بيديه.

الشوط الثاني



تقدم عمرو السولية للأهلي بالدقيقة 47، بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 56 من زمن الشوط الثاني أبلغ حكم اللقاء لاعبي الفريقين، أن هناك عطلا ضرب تقنية الفيديو ثم عاد للعمل بالدقيقة 62 من زمن اللقاء.

وشهدت الدقيقة 58 ركلة ركنية للأهلي من جهة اليمين نفذها رضا سليم بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها محمد عبد المنعم برأسية مرت بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة 80، خطأ من أيوب لكرد حارس مرمى سيمبا في تمرير الكرة فوصلت إلى رضا سليم فسدد الأخير كرة ضعيفة ارتطمت بالدفاع ووصلت للحارس.

وأضاع كهربا البديل انفرادا بالمرمى بالدقيقة 87، بعدما سدد كرة ضعيفة في يد حارس سيمبا أيوب.

وسدد أونانا كرة خطيرة بالدقيقة الأخيرة، من على مشارف منطقة الأهلي علت مرمى مصطفى شوبير.

وفي الدقيقة الأخيرة من وقت بدل الضائع سجل كهربا الهدف الثاني للأهلي من علامة الجزاء، بعدما تحصل عليها حسين الشحات بنجاح.