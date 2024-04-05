عطل يضرب تقنية الفيديو فى منتصف الشوط الثانى لمباراة الأهلى وسيمبا

ضرب عطل فني تقنية “الفار” في الشوط الثاني من لقاء الأهلي وسيمبا، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا المقامة مساء اليوم على ستاد القاهرة.

وفي الدقيقة 56 من زمن الشوط الثاني أبلغ حكم اللقاء لاعبي الفريقين، أن هناك عطلا ضرب تقنية الفيديو ثم عاد للعمل بالدقيقة 62 من زمن اللقاء.

تقدم النادي الأهلي على نظيره سيمبا بهدف مبكر في بداية الشوط الثاني، من لقاء إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

هدف التقدم أحرزه عمرو السولية مبكرًا في بداية الشوط الثاني بالدقيقة 47، بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من أنتوني موديست.

تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة سيمبا التنزاني بإياب دوري الأبطال

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، علي معلول

خط الوسط:عمرو السولية، مروان عطية، أحمد نبيل “كوكا”

خط الهجوم: رضا سليم، موديست، حسين الشحات

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بدوري أبطال إفريقيا (2023 /2024)

تنقل مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، في إطار مباريات إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، المالك الرسمي والحصري لكافة منافسات الأميرة السمراء، داخل منطقة الشرق الأوسط.

وتجدر الإشارة إلى أن مباراة الذهاب، قد انتهت لصالح المارد الأحمر، بهدف نظيف، سجله أحمد نبيل كوكا.

ومن المقرر أن يصعد الفائز في مجموع المباراتين إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا، في انتظار الفائز من مواجهة مازيمبي الكونغولي وبترو أتلتيكو الأنجولي.

كانت مباراة الذهاب بين بطل الكونغو وأنجولا، التي أقيمت الأسبوع الماضي، قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ومن المقرر إقامة مواجهتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، خلال شهر أبريل الجاري، وتحديدا أحد يومي 19 أو 20 ذهابا، 26 و27 من الشهر ذاته إيابا.

ويذكر أن الأهلي هو حامل لقب النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، وذلك على حساب الوداد البيضاوي المغربي، بمجموع المواجهتين ذهابًا وإيابًا (3/2).

ويمتلك المارد الأحمر الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالأميرة السمراء، برصيد 11 لقبًا، ويسعى للنجمة الثانية عشرة من البطولة القارية في النسخة الحالية.