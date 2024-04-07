الأحد 07 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أحمد نعينع: الشيخ إسماعيل صادق العدوى من أقطاب التصوف وله كرامات

الشيخ أحمد نعينع
الشيخ أحمد نعينع

كشف الدكتور الشيخ أحمد نعينع، قارئ القرآن الكريم، عن أقطاب التصوف.

وأضاف نعينع، خلال لقائه ببرنامج "مملكة الدراويش"، مع الإعلامية قصواء الخلالي، والمُذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، إنه أدى العمرة في عام 1990 وتيسر له أن يقرأ بالمسجد الحرام، وكان يشعر بإحساس ليس له مثيل في هذا التوقيت من جلال المشهد.

كما أضاف أنه قرأ مرتين في مسجد نمرة في يوم عرفة أمام الحجيج، وقال: "القراءة في هذه الأماكن غير أي أماكن أخرى".

وتابع الشيخ أحمد نعينع: "الشيخ إسماعيل صادق العدوي كان من أقطاب التصوف وكان يرى أمورًا لا يراها غيره، وكانت له كرامات".

مملكة الدراويش قصواء الخلالي قناة الحياة أحمد نعينع

الأكثر قراءة

ابنة الشيخ حمدى الزامل: والدي لم يستكمل دراسته لشغفه بقراءة القرآن وألزمه عبد الوهاب بالتقدم للإذاعة (حوار)

كسوف الشمس 8 أبريل 2024.. هل يُرى فى مصر؟

الشوط الأول.. ليفربول يكتسح مانشستر يونايتد ويتقدم بهدف نظيف

بدءًا من اليوم.. طوارئ بالإسكندرية استعدادًا لعيد الفطر

الأهلى يغلق الملف الإفريقى.. ويدخل معسكرًا لمباراة إنبى وكولر يلجأ لسياسة التدوير

النهارده كام رمضان 7 ابريل 2024؟| اليوم كم رمضان في التاريخ الهجري؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ثلاثة مؤشرات فى مآلات الحرب على غزة

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

د. منى حلمى

بلا ذرية وبلا عذرية

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

صور

فرحة رمضان فى بيوت فيصل

حفل إفطار الأسرة المصرية.. مائدة لمناقشة قضايا الوطن

رحلة إلى مثواه الأخير.. تشييع جنازة الدكتور فتحى سرور

محطة تل أبيب

المزيد

رغم انسحاب جيش الاحتلال.. نتنياهو يتعهد بالقضاء على حركة حماس في رفح

بعد ساعات من الانسحاب.. استهداف مستوطنات إسرائيلية بـ5 صواريخ من خان يونس

أسخن اتصال أمريكى- إسرائيلى.. تفاصيل تهديد بايدن لنتنياهو بفرض عقوبات على إسرائيل