أحمد نعينع: الشيخ إسماعيل صادق العدوى من أقطاب التصوف وله كرامات

كشف الدكتور الشيخ أحمد نعينع، قارئ القرآن الكريم، عن أقطاب التصوف.

وأضاف نعينع، خلال لقائه ببرنامج "مملكة الدراويش"، مع الإعلامية قصواء الخلالي، والمُذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، إنه أدى العمرة في عام 1990 وتيسر له أن يقرأ بالمسجد الحرام، وكان يشعر بإحساس ليس له مثيل في هذا التوقيت من جلال المشهد.

كما أضاف أنه قرأ مرتين في مسجد نمرة في يوم عرفة أمام الحجيج، وقال: "القراءة في هذه الأماكن غير أي أماكن أخرى".

وتابع الشيخ أحمد نعينع: "الشيخ إسماعيل صادق العدوي كان من أقطاب التصوف وكان يرى أمورًا لا يراها غيره، وكانت له كرامات".