موعد اعادة مسلسل الحشاشين الحلقة 27.. الصباح يبدأ مخططاته الشيطانية ووريثه فى خطر

ينتظر جمهور مسلسل الحشاشين موعد اعادة الحلقة 27، لمتابعة أحداثها التى لم تخلو من مفاجآت صادمة وأسرار تكشف لأول مرة عن واحدًا من أخطر الشخصيات التاريخية فى القرن الحادى عشر، والذى يواصل مخططاته الشيطانية لإشعال الفتنة ضد خصومه فى الدولة السلجوقية بطريقة بشعة تتكشف ملامحها خلال أحداث الحلقة 27.

مسلسل الحشاشين مواعيد اعادة الحلقة 27

تفصلنا عن موعد إعادة الحلقة 27 من مسلسل الحشاشين ساعتين وربع الساعة، حيث تعرض إعادة الحلقة 27 فى تمام الساعة الرابعة والربع عصر اليوم على شاشة قناة دى ام سي وبعدها بساعة على شاشة قناة دى ام سي دراما، بالتزامن مع عرض كافة الحلقات السابقة من الحلقة 1 لـ الحلقة 27 عبر تطبيق watch it، مقابل رسوم اشتراك شهرى أو سنوى.

مسلسل الحشاشين تفاصيل احداث الحلقة 27

تبدأ أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 27 باكتشاف حسن الصباح أن مشهد مقتل ابنه الأصغر وخلفيته الهادى على يد برزك أميد مجرد حلم رأه فى غفوته، لكن الأمر يثير الشكوك فى قلبه تجاه نوايا برزك وأطماعه، ليواجهه بالأمر ويهدده بشكل صريح حال تعرض الهادى لأى أذى.

تستمر محاولات دنيا زاد زوجة الصباح بعد هروبها من قلعة آلموت لفضح أفكار ومعتقدات زوجها المضللة بين سكان مدينة أصفهان، وهو ما قوبل باعتراض شديد من ابنتها الصغرى خديجة التى غضبت من هجوم أمها على حسن الصباح لتحاول الهروب والعودة إلى قلعة الحشاشين قبل أن تكشتف “زاد” الأمر وتحبط تلك المحاولة وتستطيع بكلماتها المؤثرة كسب تعاطف الأبنه مرة أخرى.

أيضًا يواصل حسن الصباح مخططاته الشيطانية ضد خصومه فى مدينة أصفهان عاصمة الدولة السلجوقية، ويأمر برزك أميد بنشر الفوضى والقتل العشوائى بين الناس فى المدينة لبث الرعب فى قلوبهم، عن طريق أتباعه ممن سيظهرون فى صورة العوام وجنود السلاجقة لإحداث الوقيعة والفتنة بين الناس والجيش.

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 28

تعرض الحلقة 28 من مسلسل الحشاشين فى تمام الساعة 10 مساء اليوم الأحد، يلي ذلك عدة مواعيد لإعادة عرض الحلقة فى الساعة 11 مساء اليوم، والساعة 1:45 صباح غدًا الاثنين والساعة 4:15 والساعة 5:15 من مساء الغد أيضًا

مسلسل الحشاشين قنوات عرض الحلقة الثامنة والعشرون

تمتلك شبكة قوات DMC الحق الحصرى لعرض حلقات مسلسل الحشاشين على شاشات قنواتها وهى قناة DMC وDMC DRAMA، وفق الخريطة الزمنة لعرض الأعمال الدرامية الرمضانية لعام 2024م.

قصة مسلسل الحشاشين

يناقش مسلسل الحشاشين أحداث حقيقية وقعت فى القرن الحادى عشر لواحدة من أخطر الجماعات والتنظيمات الدينية السرية، والتى تأسست على يد حسن الصباح، ونفذت سلسلة من الاغتيالات ضد رموز وشخصيات شهيرة فى تلك الحقبة الزمنية.

ابطال مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبدالعزيز، فتحى عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.