الأحد 07 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل الحشاشين

سوزان نجم الدين تتصدر ترند أكس بعد مشهد قتل "الينار" في الحلقة 27 من الحشاشين

سوزان نجم الدين في
سوزان نجم الدين في مسلسل الحشاشين

تصدرت النجمة سوزان نجم الدين ترند "أكس" في مشهد نهاية قتل ألينار التي تلعب دورها ضمن أحداث الحلقة 27 من مسلسل الحشاشين على يد مجموعة من حوريات الجنة.

 

وشهدت الحلقة قتل ألينار على يد مجموعة من حوريات الجنة وذلك بعد أن حرضتهم أحد الحوريات من أجل القضاء على ألينار خوفًا من الجحيم الذي سيكون من نصيبهم طالما ألينار موجودة.

 

وحاولت ألينار الدفاع عن نفسها من محاولة القتل إلا أن هناك أكثر من ثلاث جاريات اجتمعوا من اجل قتلها لذلك لم تستطع صدهم، وتمكنوا من القضاء عليها.

 

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 28

تذاع أحداث الحلقة 28 من مسلسل الحشاشين على مدار 5 مواقيت خلال اليوم السبت، حيث من المقرر بدء العرض الأول للحلقة 28 من مسلسل الحشاشين فى تمام الساعة 10 مساءًا، ثم الساعة 11مساءًا، وتعاد الحلقة فى تمام الساعة 1:45 صباح اليوم التالى والساعة 4:15  و5:15 من مساء اليوم نفسه.

 

مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثامنة والعشرون

تعد شبكة قنوات DMC الناقل الحصرى لمسلسل الحشاشين ضمن مجموعة متميزة من الأعمال الدرامية الرمضانية التى تذاع على شاشة قناة DMC وقناة DMC DRAMA، وفق خريطة زمنية تم اعتمادها من أول شهر رمضان المبارك لعام 2024، كما يتزامن العرض على شبكة قنوات المجموعة، إتاحة الحلقات الجديدة والسابقة على تطبيق WATGH IT قبل العرض الأول بساعة.

بعد ظهورها في غرفة الجواري بمسلسل الحشاشين.. معلومات عن سوزان نجم الدين - فن - الوطن
سوزان نجم الدين في مسلسل الحشاشين

قصة مسلسل الحشاشين

يناقش مسلسل الحشاشين أحداث حقيقية وقعت فى القرن الحادى عشر لواحدة من أخطر الجماعات والتنظيمات الدينية السرية، والتى تأسست على يد حسن الصباح، ونفذت سلسلة من الاغتيالات ضد رموز وشخصيات شهيرة فى تلك الحقبة الزمنية.

مسلسل الحشاشين الحلقة 10 .. سوزان نجم الدين تدرب حوريات الجنة
سوزان نجم الدين في مسلسل الحشاشين

أبطال مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

 

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