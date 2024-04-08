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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل الحشاشين الحلقة 28.. السلطان يقع فى فخ “الصباح” وخطة ماكرة لعزله

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

خطة شديدة الدهاء رسمها حسن الصباح، خلال مسلسل الحشاشين الحلقة 28،  للتخلص من السلطان السلجوقي باركيروق، وفرض السيطرة عليه شيئًا فشيئَا دون أى يشعر، عن طريق تقريب الوزير سراج الدين من السلطان بشكل كبير عن طريق إيهامه بقدرة الوزير على إحباط تحركات الباطنين من أتباع الصباح، وتحجيم أعمال القتل والعنف التى تورط بها عدد كبير منهم ضد مواطنى أصفهان.

 

مسلسل الحشاشين تفاصيل الحلقة 28

يصدر حسن الصباح أوامره لأتباعه بالاختفاء عن أصفهان لبعض الوقت والتوقف تمامًا عن أعمال القتل ضد خصومهم، حتى يظهر الوزير سراج الدين الموالى له فى مظهر قوة أمام السلطان السلجوقي، ويكسب ثقته بشكل أكبر، ليبدأ الوزير سراج الدين فى ممارسة ألاعيب نفسية ضد السلطان بركياروق لزرع الشك فى قلبه تجاه أقرب المقربين حتى زوجته، يكشف له كذبًا عن إحباط 20 محاولة اغتيال للسلطان ويحذره من تناول الطعام من يد زوجته.

مسلسل الحشاشين

وخلال أحداث الحلقة 28 من مسلسل الحشاشيين يسيطر الخوف على السلطان السلجوقي الذى يقترب أكثر وأكثر من الوزير سراج الدين كجزء من خطة حسن الصباح، يستجيب السلطان لكل طلبات الوزير حتى الغريب منها خوفًا على حياته، يبيت كل ليلة فى غرفة مختلفة، حتى يقنعه الوزير بأن سطح القصر أفضل مكان وأكثر أمانًا للحفاظ على حياته ولمراقبة تحركات زوجته مع الأعداء.

 

تكتظ سجون الدولة السلجوقية بالمظاليم ويمارس الوزير الباطنى كل أشكال التنكيل ضد السلاجقة من وراء السلطان، ويقتل أعداد كبيرة منهم بزعم أنهم متآمرون على السلطان ويخططون لقتله. 

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 29 

تذاع أحداث الحلقة 29 من مسلسل الحشاشين على مدار 5 مواقيت خلال اليوم السبت، حيث من المقرر بدء العرض الأول للحلقة 28 من مسلسل الحشاشين فى تمام الساعة 10 مساءًا، ثم الساعة 11مساءًا، وتعاد الحلقة فى تمام الساعة 1:45 صباح اليوم التالى والساعة 4:15  و5:15 من مساء اليوم نفسه.

 

مسلسل الحشاشين قنوات عرض الحلقة التاسعة والعشرون 

تعد شبكة قنوات DMC الناقل الحصرى لمسلسل الحشاشين ضمن مجموعة متميزة من الأعمال الدرامية الرمضانية التى تذاع على شاشة قناة DMC وقناة DMC DRAMA، وفق خريطة زمنية تم اعتمادها من أول شهر رمضان المبارك لعام 2024، كما يتزامن العرض على شبكة قنوات المجموعة، إتاحة الحلقات الجديدة والسابقة على تطبيق WATGH IT قبل العرض الأول بساعة.

 

قصة مسلسل الحشاشين

يناقش مسلسل الحشاشين أحداث حقيقية وقعت فى القرن الحادى عشر لواحدة من أخطر الجماعات والتنظيمات الدينية السرية، والتى تأسست على يد حسن الصباح، ونفذت سلسلة من الاغتيالات ضد رموز وشخصيات شهيرة فى تلك الحقبة الزمنية.

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