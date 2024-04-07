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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل الحشاشين الحلقة 28.. "الصباح" يقتل زوجته دنيا زاد وعودة ابنته للقلعة بالقوة

مسلسل الحشاشين الحلقة
مسلسل الحشاشين الحلقة 28

واصل حسن الصباح توحشه خلال مسلسل الحشاشين الحلقة 28، بإصداره أوامر قتل بدون رحمة ضد خصومه فى الدولة السلجوقية بمن فيهم حبيبته وزوجته دنيا زاد، بتحريض من برزك أميد، الذى أبلغه بقيامها بتحريض النسوة من أتباع الحشاشين فى مدينة أصفهان ضد الصباح ودعوته، واتهامه بكل النقائص والعيوب.

مسلسل الحشاشين تفاصيل الحلقة 28

فوجئ “الصباح” بما فعلته زوجته من تحريض وفضح لأكاذيبه، ليسأل “برزك” عن الحكم الشرعى بحقها، ليؤكد أن القتل عقوبة من سلط الشيطان لسانه علينا أو شكك الناس فى إيمانهم بنا، لكن زعيم الحشاشين رفض قتل زوجته على يد أحد اتباعه من الرجال قائلًا: "هنقتل النساء يا برزك.. معقول هنبعت راجل يقتل ست، حتى لو كانت كافرة أو عدو، لكن زى ما فى فدائيين بيضحوا بأراوحهم فى سبيلنا فيه فدائيات، فدائية مؤمنة من اتباعنا فى أصفهان تنهى هذا الأمر، وخديجة بنتى ترجعلى".

مسلسل الحشاشين

اعترض ابنه الأصغر الهادى على أمر قتل والدته دنيا زاد وحاول مراجعًا حسن الصباح فى قراره: دى زوجتك وأمى، ليرد  الصباح: إن من أولادكم وأزواجكم عدو لكم فاحذروهم"، عظم الله أجرهم يا هادى فى دنيا زاد أمك.

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مسلسل الحشاشين.. كيف أسس حسن الصباح لعالم المخابرات الحديث؟

تظهر دنيا زاد فى مشهد لاحق من الحلقة 28 من مسلسل الحشاشين، وهى تتحدث إلى مجموعة من النساء عن فساد دعوة الصباح وأتباعه، وقتله لابنه ودفعه لشباب كثر للموت من أجل فكرة مجنونة، الادعاء بأنه صاحب مفتاح الجنة وحلقة الوصل بينهم وبين الإمام الغائب، لتباغتها إحدى السيدات بطعنة قاتلة، وتصرخ ابنتها خديجة فى نفس الوقت أثناء محاولة اختطافها لإعادتها إلى أبيها حسن الصباح.

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 29 

تذاع أحداث الحلقة 28 من مسلسل الحشاشين على مدار 5 مواقيت خلال اليوم السبت، حيث من المقرر بدء العرض الأول للحلقة 28 من مسلسل الحشاشين فى تمام الساعة 10 مساءًا، ثم الساعة 11مساءًا، وتعاد الحلقة فى تمام الساعة 1:45 صباح اليوم التالى والساعة 4:15  و5:15 من مساء اليوم نفسه.

مسلسل الحشاشين قنوات عرض الحلقة التاسعة والعشرون 

تعد شبكة قنوات DMC الناقل الحصرى لمسلسل الحشاشين ضمن مجموعة متميزة من الأعمال الدرامية الرمضانية التى تذاع على شاشة قناة DMC وقناة DMC DRAMA، وفق خريطة زمنية تم اعتمادها من أول شهر رمضان المبارك لعام 2024، كما يتزامن العرض على شبكة قنوات المجموعة، إتاحة الحلقات الجديدة والسابقة على تطبيق WATGH IT قبل العرض الأول بساعة.

قصة مسلسل الحشاشين

يناقش مسلسل الحشاشين أحداث حقيقية وقعت فى القرن الحادى عشر لواحدة من أخطر الجماعات والتنظيمات الدينية السرية، والتى تأسست على يد حسن الصباح، ونفذت سلسلة من الاغتيالات ضد رموز وشخصيات شهيرة فى تلك الحقبة الزمنية.

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