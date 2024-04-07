الإثنين 08 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أحمد بلبولة لـ"الشاهد": "الحشاشين" ولادة جديدة للدراما المصرية وفن نوعى

أحمد بلبولة
أحمد بلبولة

قال الدكتور أحمد بلبولة، عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، إن أهم فكرة في مسلسل الحشاشين أن الجرح قديم وله جذور والتعامل مع المشكلات من جذورها هو قمة الذكاء؛ لأن فيه استئصال للحالة وانتزاعها واقتلاعها تمامًا من المجتمع.

وأضاف "بلبولة" خلال حوارها مع برنامج "الشاهد" مع د. محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز" بعنوان "الإخوان- الحشاشين": "سواء في مصر أو خارجها، طموح مصر اليوم أكبر فنحن الآن نمد يد العون للعالم في مواجهة الأفكار المتطرفة".

وأكد أن مصر تنبيه إلى أن فكر الإرهاب ليست قاصرة على دولة بعينها فهي فكرة عالمية، متابعًا: "أن يتم تقديم ذلك في إطار فني فهذا هو الجديد، فالفن نوعي ومختلف وبه تحد وولادة جديدة للدراما المصرية".

ويقدم د. محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، الموسم السادس من برنامج "الشاهد"، يوميًا في الحادية عشرة مساءً.

برنامج الشاهد

برنامج "الشاهد" يُعد أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، يرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر. إعداد البرنامج من قبل هند مختار والبدري جلال.

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