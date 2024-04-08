مسلسل الحشاشين.. عمر الخيام يترك كل شىء خلفه ويسافر ليختار قبره

في مسلسل الحشاشين، وخلال أحداث الحلقة الثامنة والعشرين، يقرر الشاعر عمر الخيام ــ والذي يقوم بدوره الفنان نيقولا معوض ــ أن يترك كل شيء خلفه ويسافر إلى نيسابور حتى يبني قبره.

القبر يجب أن يكون في مواجهة رياح الشمال

وقال الخيام خلال أحداث الحلقة 28 من مسلسل الحشاشين، إنه لم يختر المكان الذي ولد فيه، لكنه سيختار المكان الذي سيموت فيه، وقال إن القبر يجب أن يكون في مواجهة رياح الشمال، وأن تكون المنطقة مليئة بالزهور والورود ذات الرائحة الذكية.

مسلسل الحشاشين

هكذا يري عمر الخيام موته

وفي حديثه خلال أحداث الحلقة 28 من مسلسل الحشاشين، مع رفيقه صبهان والذي يخبره بأنه عندما يموت لن يشعر بما يحيطه سواء أكان بستانا أم غيره وقتها سيكون ترابا، فيرد عليه الخيام، خلال مسلسل الحشاشين: “أنت بتتكلم عن الجسد مش الروح، أنت عارف إحنا إيه؟ حقيقتنا، روح طاهرة لها نور عظيم قادرة علي المستحيل بس كل الطاقة الجميلة دي محبوسة جوة قالب من تراب ضيق صغير له شهوات وغرايز ورغبات منحطة، لو القالب الترابي ده بغرايزه وشهواته قدر يطفي الروح والنور اللي جوايا بيبقي الإنسان بهيمة ميتة حتي لو كام في الظاهر عايش”.

مواعيد وقنوات عرض وإعادة مسلسل الحشاشين الحلقة 29

وتعرض الحلقة 29 من مسلسل الحشاشين، بطولة النجم كريم عبدالعزيز وفتحي عبدالوهاب، على قناة DMC الساعة 9:15 مساء، ويعاد الساعة 1:45 صباحا والساعة 4:15 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 6:30 صباحًا والساعة 1:30 مساء، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 9:15 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

عمر الخيام

قصة مسلسل الحشاشين

ومسلسل الحشاشين، تدور أحداثه في القرن الحادي عشر، في إطار تاريخي درامي، حيث حسن الصباح قائد الجماعة التي تتولى اغتيال شخصيات مسؤولة ومرموقة، ويؤدي نيقولا معوض في المسلسل دور الشاعر والعالم عمر الخيام، وأحد أصدقاء الصباح.

أبطال مسلسل الحشاشين

ويقوم ببطولة مسلسل الحشاشين، كل من: النجم كريم عبد العزيز ونيقولا معوض وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد، إسلام جمال، جيهان الشماشرجي، عمر الشناوي، نضال الشافعي، ميمي جمال، ميرنا نور الدين، سارة الشامي، سوزان نجم الدين، أحمد عبد الوهاب، فضلا عن ظهور خاص لكل من الفنانين محمد رجب ومحمد نجاتي. ومسلسل الحشاشين من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي للإنتاج الفني.