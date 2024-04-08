الإثنين 08 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

مسلسل الحشاشين.. عمر الخيام يترك كل شىء خلفه ويسافر ليختار قبره

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

في مسلسل الحشاشين، وخلال أحداث الحلقة الثامنة والعشرين، يقرر الشاعر عمر الخيام ــ والذي يقوم بدوره الفنان  نيقولا معوض ــ أن يترك كل شيء خلفه ويسافر إلى نيسابور حتى يبني قبره.

القبر يجب أن يكون في مواجهة رياح الشمال

وقال الخيام خلال أحداث الحلقة 28 من مسلسل الحشاشين، إنه لم يختر المكان الذي ولد فيه، لكنه سيختار المكان الذي سيموت فيه، وقال إن القبر يجب أن يكون في مواجهة رياح الشمال، وأن تكون المنطقة مليئة بالزهور والورود ذات الرائحة الذكية.

مسلسل الحشاشين

هكذا يري عمر الخيام موته

وفي حديثه خلال أحداث الحلقة 28 من مسلسل الحشاشين، مع رفيقه صبهان والذي يخبره بأنه عندما يموت لن يشعر بما يحيطه سواء أكان بستانا أم غيره وقتها سيكون ترابا، فيرد عليه الخيام، خلال مسلسل الحشاشين: “أنت بتتكلم عن الجسد مش الروح، أنت عارف إحنا إيه؟ حقيقتنا، روح طاهرة لها نور عظيم قادرة علي المستحيل بس كل الطاقة الجميلة دي محبوسة جوة قالب من تراب ضيق صغير له شهوات وغرايز ورغبات منحطة، لو القالب الترابي ده بغرايزه وشهواته قدر يطفي الروح والنور اللي جوايا بيبقي الإنسان بهيمة ميتة حتي لو كام في الظاهر عايش”.

مواعيد وقنوات عرض وإعادة مسلسل الحشاشين الحلقة 29

وتعرض الحلقة 29 من مسلسل الحشاشين، بطولة النجم كريم عبدالعزيز وفتحي عبدالوهاب، على قناة DMC الساعة 9:15 مساء، ويعاد الساعة 1:45 صباحا والساعة 4:15 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 6:30 صباحًا والساعة 1:30 مساء، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 9:15 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

عمر الخيام

قصة مسلسل الحشاشين

ومسلسل الحشاشين، تدور أحداثه في القرن الحادي عشر، في إطار تاريخي درامي، حيث حسن الصباح قائد الجماعة التي تتولى اغتيال شخصيات مسؤولة ومرموقة، ويؤدي نيقولا معوض في المسلسل دور الشاعر والعالم عمر الخيام، وأحد أصدقاء الصباح.

أبطال مسلسل الحشاشين

ويقوم ببطولة مسلسل الحشاشين، كل من: النجم كريم عبد العزيز ونيقولا معوض وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد، إسلام جمال، جيهان الشماشرجي، عمر الشناوي، نضال الشافعي، ميمي جمال، ميرنا نور الدين، سارة الشامي، سوزان نجم الدين، أحمد عبد الوهاب، فضلا عن ظهور خاص لكل من الفنانين محمد رجب ومحمد نجاتي. ومسلسل الحشاشين من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي للإنتاج الفني.

مسلسل الحشاشين قصة مسلسل الحشاشين أبطال مسلسل الحشاشين , دراما رمضان 2024 مسلسل الحشاشين دراما رمضان , بث مباشر مسلسلات رمضان, شاهد مسلسل كريم عبد العزيز الحشاشين شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر شاهد مسلسلات رمضان 2024 𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 الحشاشين الأضخم إنتاجيا فى دراما رمضان 2024 بث مباشر مسلسل الحشاشين منصة واتش شاهد مسلسل الحشاشين منصة واتش ات مسلسل الحشاشين منصة واتش ات بث مباشر مسلسلات رمضان, , مسلسلات المتحدة , مسلسلات رمضان ٢٠٢٤, , قائمة مسلسلات رمضان 2024, شهر الفرحة مع أعمال الشركة المتحدة موعد عرض مسلسل كريم عبد العزيز موعد عرض مسلسل كريم عبد العزيز الحشاشين قنوات عرض مسلسل كريم عبد العزيز ومواعيدها

مواد متعلقة

مسلسل الحشاشين.. ابنة الصباح "خديجة" تنقلب ضد أمها دنيا زاد

مسلسل الحشاشين.. عمر الخيام يوصى بدفنه فى "نيسابور" وهذه رؤيته للموت

مسلسل الحشاشين الحلقة 26.. دنيا زاد تغادر قصر السلطان لفضح أفكار الصباح

مسلسل الحشاشين الحلقة 26.. حسن الصباح يتزوج ابنة الراعي "بدر البدور"

الأكثر قراءة

سيناريوهات تأهل مودرن فيوتشر أمام الزمالك لنصف نهائى الكونفيدرالية الإفريقية

النهارده كام رمضان 7 ابريل 2024؟| اليوم كم رمضان في التاريخ الهجري؟

كسوف الشمس 8 أبريل 2024.. هل يُرى فى مصر؟

مسلسل حق عرب الحلقة 28.. السويركي يستدرك شعوذة لمعرفة سبب اختفاء سعيد الجن

عاجل.. إعلام فلسطيني: طائرات الاحتلال تشن غارة على رفح الفلسطينية

الزمالك يكتفى بالتعادل مع مودرن فيوتشر ويتأهل إلى نصف نهائى الكونفدرالية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

جودر والحنين للحكايا

لواء.حمدى البطران

السلاح فى الصعيد

ماجد حبته

وعود وتعهدات ليلة القدر

وائل لطفي

أربع رسائل من الرئيس

حسين دعسة

ثلاثة مؤشرات فى مآلات الحرب على غزة

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

صور

صلاة التروايح من الجامع الأزهر

مباراة الزمالك وفيوتشر فى بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية

فرحة رمضان فى بيوت فيصل

محطة تل أبيب

المزيد

رغم انسحاب جيش الاحتلال.. نتنياهو يتعهد بالقضاء على حركة حماس في رفح

بعد ساعات من الانسحاب.. استهداف مستوطنات إسرائيلية بـ5 صواريخ من خان يونس

أسخن اتصال أمريكى- إسرائيلى.. تفاصيل تهديد بايدن لنتنياهو بفرض عقوبات على إسرائيل