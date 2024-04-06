مسلسل الحشاشين.. عمر الخيام يوصى بدفنه فى "نيسابور" وهذه رؤيته للموت

خلال أحداث مسلسل الحشاشين، يوصي الشاعر عمر الخيام، والذي يقوم بدوره الفنان اللبناني نيقولا معوض، بدفنه في بستان مليئ بالزهور والورود، تحديدا في مدينة نيسابور وهو ما قد كان.

عمر الخيام يوصي بدفنه في نيسابور

ففي أحداث الحلقة 26 من مسلسل الحشاشين، وفي الحديث الذي يدور بين الشاعر عمر الخيام وصديقه الجديد صهبان، يسأله الأخير عن سر شروده وصمته، فيجيبه عما يشغله من أمر الموت وأمنيته بأن يدفن في بستان زهور قائلا: سرحت في قبري يا صهبان، مكانه وشكله وأيه مزروع جنبه، لازم تفكر في البيت اللي هاتكمل فيه باقي موتك، أحنا بنقعد في بيوت الدنيا سنين وبنقعد في القبر أبد.

وعندما يسأله صهبان عما وصل إليه في تصوره عن قبره ومكان يجيبه الخيام: أولا يكون في مكان جميل ورايق مش في أصفهان ولا سمرقند، أنا قبري هايكون في نيسابور ــ وهو ما حدث فيما بعد ودفن عمر الخيام في مدينة نيسابور ويعد ضريحه من أجمل وأشهر أضرحة إيران ــ جنب بستان فيه ورد وشجر وروايح جميلة تحركها رياح الشمال وكل ربيع يكون قبر عمر الخيام جنة يكون فيها كل أنواع الورد والروايح الجميلة.

فلسفة عمر الخيام عن الموت وكيف يراه

وفي حديثه مع رفيقه صبهان والذي يخبره أنه عندما يموت لن يشعر بما يحيطه سواء أكان بستان أم غيره وقتها سيكون تراب، فيرد عليه الخيام ــ خلال مسلسل الحشاشين ــ: “أنت بتتكلم عن الجسد يا بلان مش الروح، أنت عارف احنا أيه؟ حقيقتنا، روح طاهرة لها نور عظيم قادرة علي المستحيل بس كل الطاقة الجميلة دي محبوسة جوة قالب من تراب ضيق صغير له شهوات وغرايز ورغبات منحطة. لو القالب الترابي ده بغرايزه وشهواته قدر يطفي الروح والنور اللي جوايا بيبقي الإنسان بهيمة ميتة حتي لو كام في الظاهر عايش”.

من هو عمر الخيام؟

يحتار صهبان في صديقه الشاعر عمر الخيام، ولا يستطيع أن يحدد من هو: ساعات باحس إنك كافر، وساعات باحس انك بتعبد اللحظة اللي عايشها، وساعات باحس إنك عالم زاهد أنت أيه؟ فيجيبه الخيام: أنا أيه؟ أنا عمر الخيام التايه بين الخيال الصافي والوهم المرتبك، طبائع الأنفس ركبتها فكيف تجزي أنفس سخطاء.

مواعيد وقنوات عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 27

وتعرض الحلقة 27 من مسلسل الحشاشين، بطولة النجم كريم عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب، على قناة DMC الساعة 9:15 مساء، ويعاد الساعة 1:45 صباحا والساعة 4:15 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 6.30 صباحًا والساعة 1.30 مساء، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 9.15 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.



أبطال مسلسل الحشاشين

ويضم مسلسل الحشاشين، باقة من نجوم الفن المصري علي رأسهم النجم كريم عبد العزيز في دور حسن الصباح، فتحي عبد الوهاب بدور الوزير نظام الملك، الفنان أحمد عيد بدور زيد بن سيحون أحد أتباع الصباح، الفنان اللبناني نيقولا معوض في دور الشاعر عمر الخيام، نضال الشافعي بدور الإمام الغزالي، إسلام جمال في دور ملكشاه، جيهان الشماشرجي في دور زوجة السلطان باركياروق.

قصة مسلسل الحشاشين

ومسلسل الحشاشين، من تأليف الكاتب السيناريست عبد الرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار تاريخي، حول فرقة الحشاشين، أخطر الفرق السرية في العالم الإسلامي، والتي أشتهرت بالاغتيالات السياسية، وقصة صعود مؤسسها “حسن الصباح”، وحقيقة الصداقة التي جمعت بينه وبين “نظام الملك”.