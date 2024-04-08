أكبر صرح حضارى فى العالم.. 7 معلومات عن المتحف المصرى الكبير

المتحف المصري الكبير هو أكبر الصروح الثقافية والحضارية في العالم، والمنتظر افتتاحه خلال الفترة القليلة المقبلة، والذي سيضم مقتنيات أثرية تتخطى الـ50 ألف قطعة أثرية.

واستعرضت فضائية "إكسترا نيوز" أهم المعلومات عن المتحف المصري الكبير:

- يُعد المتحف المصري الكبير أكبر متحف في العالم للآثار، حيث تبلغ مساحته 500 ألف متر مربع.

- يتميز المتحف بتصميمه المعماري الفريد، الذي يجمع بين العمارة المصرية القديمة والحديثة.

- يضم المتحف أكثر من 100 قاعة عرض، تعرض أكثر من 100 ألف قطعة أثرية من مختلف العصور الفرعونية.

- يعد أكبر متحف في العالم يروي قصة تاريخ الحضارة المصرية القديمة.

- يضم المتحف مجموعة توت عنخ آمون الكاملة، بما في ذلك القناع الذهبي والعربة الحربية.

- يسهم المتحف المصري الكبير في نشر الثقافة المصرية والحضارة الفرعونية للعالم.

- يضم أكبر مركز ترميم في الشرق الأوسط.