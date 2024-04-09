الثلاثاء 09 أبريل 2024
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تحقيقات ومتابعات

حالة الطقس أول أيام العيد في مصر ولمدة أسبوع

حالة الطقس أول أيام
حالة الطقس أول أيام العيد

يتساءل الكثير من الأشخاص عن حالة الطقس أول أيام العيد في مصر وخلال الأيام المقبلة حيث تشهد حالة الطقس في مناطق مختلفة في مصر العربية درجات حرارة متفاوتة سقوط الأمطار على بعض المناطق.

حالة الطقس أول أيام العيد في مصر 

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس أول أيام العيد في مصر حيث يكون الطقس في القاهرة الكبرى والوجه البحري، دافئا نهارا مائلًا للدفء على السواحل الشمالية، ومائلة للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، أما في جنوب الصعيد فتكون درجات الحرارة مرتفعة، أما ليلًا وفي الصباح الباكر، فتشهد الأجواء حالة من البرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، بينما يكون لطيفًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

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حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع


من المتوقع أن تشهد أغلب مناطق جمهورية مصر العربية اعتبارا من يوم الخميس والجمعة 12 أبريل ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، حيث يتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، في حين يكون الطقس حارا على جنوبها خلال هذه الفترة.

كما يتوقع أن تتشكل شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون هذه الشبورة كثيفة أحيانًا، خاصة في فترة الصباح الباكر، كما سيكون هناك نشاط في سرعة الرياح على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة خلال هذه الفترة.

أما حالة الطقس خلال الفترة من السبت 13 إلى الاثنين 15 أبريل الجاري فيتوقع أيضا تشكل الشبورة المائية في مناطق متعددة من البلاد، بما في ذلك القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد ويتوقع أن تكون هذه الشبورة مكثفة أحيانًا خلال فترة الصباح، كما من المتوقع أن تشهد بعض المناطق نشاطا في سرعة الرياح على فترات متقطعة خلال هذه الفترة، وتشمل ذلك القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد وجنوب سيناء.
 

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وأظهرت أحدث صور الأقمار الصناعية تكاثرًا مستمرًا للسحب المنخفضة والمتوسطة والركامية على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية في مصر.

يترافق هذا التكاثر السحابي مع سقوط أمطار متفاوتة الشدة، حيث قد تكون الأمطار رعدية أحيانا يشمل تأثير هذه الأمطار مناطق متفرقة من الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، مع احتمالية استمرار الهطول خلال الساعات القادمة.

 

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