حالة الطقس اليوم 29 رمضان 2024 في مصر بالقاهرة وباقي المحافظات

ارتفع السؤال عن حالة الطقس اليوم 29 رمضان 2024 بالقاهرة وباقي المحافظات، محركات بحث منصات السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب التقلبات الجوية التي تشهدها الحالة الجوية مؤخرا وانخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ في كافة محافظات الجمهورية.

حالة الطقس اليوم في مصر

أعلنت الهيئة العامة للارصاد الجوية، أن طقس اليوم الاثنين، سيشهد أمطار متفاوتة الشدة غدا على مناطق متفرقة من شمال البلاد، حيث تتأثر البلاد خلال هذه الفترة بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا مصحوب بكتل هوائية قادمة من شمال أوروبا تعمل على إعادة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام.

فمن المتوقع أن نشهد سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانآ على مناطق من (مطروح-الأسكندرية- البحيرة كفرالشيخ -دمياط )، وتكون الأمطار متوسطة ورعدية أحيانآ على مناطق متفرقة من (جنوب الوجه البحرى)، كما تكون الأمطار خفيفة قد تكون متوسطة مساء على مناطق من( السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة ومناطق من القاهرة الكبرى قد تمتد خفيفة إلى مناطق من الفيوم وبنى سويف )

مع نشاط للرياح مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد.

حالة الطقس غدًا

من المتوقع حدوث أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة، وقدتكون الأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ووسط سيناء وخليج العقبة على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط الرياح على كافة الأنحاء على فترات متقطعة.

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

من المتوقع أن تشهد يومي الاثنين والثلاثاء 8 و9 أبريل، أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.