عاجل| استعدوا لمفاجآت الطقس.. أمطار رعدية وارتفاع بدرجات الحرارة في هذه المناطق

تتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد طقس اليوم الثلاثاء، ارتفاع فى درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد مائل للبرودة.

كما توقعت أن يشهد اليوم أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وجنوب الوجه البحرى، وأمطار متوسطة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى ومدن القناة، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من سيناء.

وتسجل العظمى فى القاهرة 25 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 17، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 16، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 15، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 18، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 19.