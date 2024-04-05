الجمعة 05 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

مصادر: توقعات بزيادة السياحة الإسبانية لمصر

السياحة في مصر
السياحة في مصر

قال علي غنيم، عضو الاتحاد العام للغرف السياحية، إن السوق الإسبانية تمثل أهم الأسواق السياحية التي ترغب مصر في زيادة حصتها.  

وأضاف غنيم أن هناك إقبالا متزايدا من السوق الإسبانية للمعالم السياحية المصرية، خاصة السياحة الثقافية التي تتمتع بها الاقصروأسوان، إذ تعتبر السياحة الإسبانية من الأسواق التي وضعتها وزارة السياحة ضمن الاستراتيجة المقرر زيادة حجم الحركة السياحية الوافدة منها، ومن المقرر أن تصل  إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.
 

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وأشار غنيم إلى أن وزارتي السياحة والآثار والطيران المدني، تعملان سويا بشكل جيد لزيادة الحركة السياحة الوافد من السوق الإسبانية والوصول إلى نقاط جديدة، وتم وضع عدد من المحاور الرئيسية التي تعتمد عليها الجهات المعنية لتنشيط الحركة السياحية، وتتضمن تلك المحاور تقديم العديد من التسهيلات بهدف زيادة عدد مقاعد الطيران القادمة وكذلك زيادة عدد الرحلات من خلال الاستفادة ببرنامج تحفيز الطيران.

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إقبال متزايد من السوق الإسباني للمعالم السياحية المصرية 

يشار إلى أن الصحف الإسبانية ألقت قبل أيام الضوء على مشاركة وزير السياحة بالمنتدى الذي نظمه الاتحاد الإسباني لمنظمات الأعمالCEOE، وعلى تصريحاته التي أدلى بها عن مستهدفات صناعة السياحة في مصر، ومحاور الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر، وما تقوم به وزارة السياحة والآثار لدعم وتحفيز القطاع السياحي الخاص في أداء دوره وتعزيز الاستثمار في الصناعة.

وأوضحت أن الاستثمار السياحي في مصر فرصة عظيمة وفقًا لما صرح به  الوزير، لافتة إلى تشجيع مصر للمستثمرين المحليين والدوليين ومن بينهم الإسبان للاستثمار الفندقي بها، مستعرضًا سلسلة التسهيلات وحوافز الاستثمار الفندقي التي تقدمها في هذا الشأن.

وسلطت هذه الصحف الضوء أيضًا على تصريحات وزيرة الدولة للسياحة بإسبانيا، والتي أكدت خلالها على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين، والاستفادة من انعقاد هذا المنتدى لزيادة التعاون بين الشركات الإسبانية والمصرية بما يساهم في دفع مزيد من الحركة السياحيةالوافدة لمصر.

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