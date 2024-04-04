الخميس 04 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تنشيط السياحة وثقافة الإسكندرية ينظمان احتفالية يوم اليتيم لأطفال بشاير الخير

احتفالية يوم اليتيم
احتفالية يوم اليتيم بالإسكندرية

نظمت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بـالإسكندرية احتفالية يوم اليتيم لأطفال مدينة بشاير الخير، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة وشركة مياه الشرب بالإسكندرية وذلك بحديقة الشلالات القبلية أمام استاد الإسكندرية الدولي.

جاء ذلك بحضور عزت عطوان، مدير عام فرع ثقافة الإسكندرية، واللواء هشام لطفي مدير عام هيئة تنشيط السياحة، والمهندس أحمد جابر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالإسكندرية والمهندسة زينب السيد رئيس حي وسط، واللواء عمرو إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لنظافة وتجميل المدينة، ومحمد الحلواني مدير الإدارة العامة للحدائق المركزية، و محمد متولي- مدير عام آثار الإسكندرية.

تضمنت الاحتفالية العديد من الفقرات الترفيهية للأطفال التى رسمت البسمة على وجوه، وادخلت البهجة والسعادة إلى قلوبهم، حيث تواجد اطفال منطقة بشائر الخير - كرموز ومشاركة المكتبة المتنقلة التابعة لقصور الثقافة وقراءة بعض الكتب وإلقاء القصص علي الأطفال كما شاركت شركة مياه الشرب بالأسكندرية بألعاب تفاعلية للأطفال لتعريفهم بأهمية المياه وكيفية ترشيدها والحفاظ عليها.

وألقى محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية كلمة عن تاريخ اهم المعالم الآثرية بالإسكندرية وأهمية الحفاظ عليها وعن سور الإسكندرية القديم الذى يتواجد جزء منه بحديقة الشلالات.

وقال المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، إن الاحتفالية تهدف إلى رسم البسمة على وجوه الأطفال الأيتام وإدخال البهجة والسرور على قلوبهم في هذه الأيام المباركة، واشعارهم بالاهتمام والتقدير، وخلق بيئة تفاعلية ممتعة لقضاء وقت مميز مع أقرانهم.

وأكد جابر ضرورة مواصلة الجهود لدعم ومساندة الأيتام وإدخال الفرحة عليهم خلال شهر رمضان المبارك، مشددًا على دور المجتمع في رعاية هذه الفئة من الأطفال ودمجهم في المجتمع وتقديم المساعدات المهمة لهم، وإتاحة الفرص لهم للمشاركة في مختلف الأنشطة والفعاليات وإتاحة الفرصة لهم لعيش حياة  كريمة.

وخلال كلمته، أعرب اللواء هشام لطفي، عن سعادته بتواجده مع الاطفال الايتام ومشاركتهم فرحتهم  بهذا اليوم، كما وجه الشكر لجميع المساهمين في نجاح الحفل ورسم البهجة على وجوه الأطفال، وقد ذكر بأن المودة والرحمة يمكن أن تكون منهج كامل للمصريين واليوم نحتفل بالمودة والرحمة فهما كافيتان للنهوض بمصرنا الغالية.

احتفالية يوم اليتيم بالإسكندرية

احتفالية يوم اليتيم بالإسكندرية
احتفالية يوم اليتيم بالإسكندرية
احتفالية يوم اليتيم بالإسكندرية
احتفالية يوم اليتيم بالإسكندرية
تنشيط السياحة قصور الثقافة حتفالية يوم اليتيم بشاير الخير حديقة الشلالات

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