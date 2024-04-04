الخميس 04 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

شبورة مائية صباحًا.. "الأرصاد": استمرار ارتفاع درجات الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار اليوم وغدًا

الأمطار
الأمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الخميس، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، لطيف ليلًا على أغلب الأنحاء. 
 

"الأرصاد": طقس حار نهارًا غدًا والقاهرة تسجل 31 درجة

الظواهر الجوية

وعن الظواهر الجوية، توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ووجود رياح نشطة على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

 

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الأرصاد: غدًا طقس حار نهارًا لطيف ليلًا والعظمى بالقاهرة 31

حالة البحر 


وقالت هيئة الأرصاد الجوية إنه النسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة، وارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى متر، والرياح السطحية شمالية غربية. 
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

وكانت قد توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حدوث هجمة شتوية وفق آخر صور الأقمار الصناعية، والتي تشير إلى وجود سحب رعدية ممطرة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء، يُصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان عاجل مساء أمس الأربعاء، من أن الأمطار تعود للظهور على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى يومي الخميس والجمعة، ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وأيضًا جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم 

القاهرة الكبرى العظمى 30 الصغرى 18

محافظات الوجه البحري ومدن القناة العظمى 30 الصغرى 18

السواحل الشمالية الغربية العظمى 25 الصغرى 14

السواحل الشمالية الشرقية العظمى 26 الصغرى 16

جنوب سيناء العظمى 33 الصغرى 24

شمال الصعيد العظمى 34 الصغرى 18

محافظات جنوب الصعيد العظمى 36 الصغرى .21

هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد درجات الحرارة شبورة مائية الاقمار الصناعية

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