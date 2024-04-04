الشركة المصرية للمطارات تعقد دورات تدريبية جديدة للعاملين بالمطارات...



حيث نظمت الشركة المصرية للمطارات دورة تدريبية بالجهود الذاتية(OJT) للعاملين بمطار برج العرب الدولي وذلك وفقا لتعليمات الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة توفيرا للنفقات.

وعقدت الشركة المصرية للمطارات دورات تدريبية للعاملين بالمطارات بهدف دعم وتطوير الكوادر الفنية والعمل علي تنمية القدرات المؤسسية بالمطار

و قد كانت الدورة التدريبية مخصصة للعاملين في مجال الموارد البشرية بالإضافة إلى العاملين بالإدارات الأخري بالمطار وتناولت الدورة منظومة العمل للموارد البشرية وشرح للوائح الشركة وكل ما يتعلق بإهتمامات العاملين في مجال الموارد البشرية من أجل إكتساب الخبرات العملية والمهنية ودعم خبرات العاملين وتزويدهم بالمهارات التخصصية اللازمة.



و شارك في تقديم هذه الدورة التدريبية العديد من المتخصصين من مديري عموم القطاع وبعض من مديرين الإدارات.

و أشاد الحضور بنجاح الدورة التدريبية والمطالبة بإعادة تنفيذها مع باقى العاملين بالمطار.



المجلس الدولي للمطارات يجدد عضوية ميناء القاهرة الجوي

وكان قد جدد المجلس الدولي للمطارات إقليم أفريقيا عضوية الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية ممثلة في شركة ميناء القاهرة الجوي والشركة المصرية للمطارات في المجلس الدولي للمطارات لعام 2024.

و تضم عضوية المجلس العالمي للمطارات 712 عضوًا، يعملون في 1925 مطارًا في 171 دولة وتوفر عضوية المجلس الدولي للمطارات العديد من المميزات للأعضاء مثل التمتع بأسعار مخفضة للعديد من الخدمات والمساعدة في تشكيل سياسات وتشريعات الطيران العالمية وتوفير العديد من البرامج وفرص التدريب كما يتعرف اعضاء المجلس الدولي للمطارات علي أحدث اتجاهات الصناعة وتوقعاتها من خلال البيانات والإحصاءات والمنشورات المخصصة للأعضاء فقط.

علمًا بأن عضوية ACI مفتوحة للمطارات والشركات ذات الصلة بالطيران حول العالم حيث يمثل مجلس المطارات الدولي ACI المصالح الجماعية للمطارات في جميع أنحاء العالم لتعزيز التميز في صناعة الطيران. من خلال التعاون مع الحكومات وأعضاء المجلس الدولي للمطارات ACI الإقليميين والخبراء والمنظمات الدولية مثل منظمة الطيران المدني الدولي ICAO لتطوير السياسات والبرامج وتقديم أفضل الممارسات التي تعمل على تطوير معايير المطارات عالميًا.