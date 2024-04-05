الجمعة 05 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

العالمى للسفر والسياحة: عائدات القطاع ستصل لـ 11 تريليون دولار فى عام 2024

السياحة
السياحة

توقع المجلس العالمي للسفر والسياحة ( WTTC ) عامًا قياسيًا للسفر والسياحة في عام 2024، حيث من المتوقع أن تصل المساهمة الاقتصادية العالمية للقطاع إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 11.1 تريليون دولار.

وذلك وفقًا لأبحاث التأثير الاقتصادي لعام 2024 (EIR) الصادرة عن هيئة السياحة العالمية، حيث ستسهم شركة السفر والسياحة بمبلغ إضافي قدره 770 مليار دولار أمريكي مقارنة بسجلها السابق، مما يؤكد سلطتها كقوة اقتصادية عالمية، حيث تدر واحدًا من كل 10 دولارات في جميع أنحاء العالم.

ومع ارتفاع القطاع العالمي إلى ما بعد ازدهاره قبل الوباء، يتوقع WTTC أن تتفوق 142 دولة من أصل 185 دولة تم تحليلها على الأرقام القياسية الوطنية السابقة.

بالشراكة مع Oxford Economic، يعرض أحدث تقرير EIR الصادر عن WTTC قطاعًا مليئًا بالفرص، ويدعم ما يقرب من 348 مليونوظيفة على مستوى العالم. ويمثل هذا زيادة بأكثر من 13.6 مليون وظيفة مقارنة بأعلى نقطة في عام 2019.

ومن المتوقع أن يقترب إنفاق الزوار الدوليين من الذروة التي بلغها عام 2019، ليصل إلى 1.89 تريليون دولار، في حين من المتوقع أن ينفقالسياح المحليون أكثر من أي عام آخر. مسجلًا ليصل إلى 5.4 تريليون دولار.

 

 

قطاع السفر والسياحة العام الماضي
 

على الرغم من عدم اليقين الاقتصادي والهزات الجيوسياسية، إلا أن قطاع السفر والسياحة يزدهر. ومن خلال ضخ اقتصادي يقارب 10 تريليون دولار، وصل القطاع إلى ذروة ما قبل الوباء، مما استعرض مرونته وأثبت دوره الحاسم في الاقتصاد العالمي.

 

تمثل البصمة المالية لشركة Travel & Tourism 9.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بما يزيد قليلًا عن 9.9 تريليون دولار في عام2023، وهي الأكبر منذ العام الذهبي للسفر في عام 2019، متخلفة عن ذروتها بنسبة 4٪ فقط.

كما عزز القطاع قوته العاملة بمقدار 27.4 مليون وظيفة إضافية، مما رفع المجموع إلى ما يقرب من 330 مليون وظيفة في جميع أنحاءالعالم.


 

ارتفع الإنفاق الدولي بنسبة 33.1% ليصل إلى 1.63 تريليون دولار، مما يؤكد قصة العودة النابضة بالحياة للعديد من البلدان حول العالم،مع زيادة الإنفاق المحلي بأكثر من 18% ليصل إلى ما يقرب من 5 تريليون دولار.

 

مهد عام 2023 الطريق، مما أظهر شغفًا لا يتزعزع بالسفر، مما مهد الطريق لعام قياسي في عام 2024.

 

ويأتي هذا النمو على الرغم من تأخر اثنين من أكبر أسواق السياحة في العالم من حيث إنفاق الزوار الدوليين، حيث تشهد كل من الولايات المتحدة والصين عودة أبطأ بكثير للإنفاق السياحي الدولي.


 

في العام الماضي في الولايات المتحدة، ظل إنفاق الزوار الدوليين أقل بأكثر من الربع من الذروة التي بلغها عام 2019، في حين ظل إنفاقالزوار الصينيين منخفضًا بنسبة 60٪ تقريبًا.

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