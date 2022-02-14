الإثنين 14 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«العالمى للسياحة والسفر»: انفراجة فى 2022 مع استمرار التطعيم ضد كورونا

جوليا سيمبسون
جوليا سيمبسون

كشف المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC)، أنه فى حالة استمرار إطلاق اللقاح المضاد لفيروس كورونا   والتعزيز بالجرعات الإضافية، سيساهم بوتيرة سريعة فى  تخفيف القيود المفروضة على السفر الدولي في جميع أنحاء العالم على مدار العام، حيث إنه يمكن لصناعة السياحة أن تخلق 58 مليون وظيفة في عام 2022، لتصل إلى أكثر من 330 مليون وظيفة حول العالم، بانخفاض 1% فقط أقل من مستويات ما قبل الجائحة وزيادة بنسبة 21.5% عن عام 2020.

وتشير جوليا سيمبسون، الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس العالمى للسياحة والسفر WTTC، عبر الصفحة الرسمية للمجلس، إلى أن قطاع السفر والسياحة العالمي قد عانى خلال العامين الماضيين من خسائر فادحة، موضحة أن عام 2022 مهيأ لانتعاش قوى إذا استمرت الحكومات في الانفتاح وإزالة القيود المفروضة على السفر. 

وأوضحت أنه يمكن لقطاع السياحة والسفر العالمى استعادة أكثر من 58 مليون وظيفة وتوليد 8.6 تريليون دولار، مما سيعز ز الانتعاش الاقتصادي في جميع أنحاء العالم.

ولفتت إلى أنه عندما يبدأ الناس بالسفر مرة أخرى، يجب على الحكومات تنفيذ قواعد مبسطة، بما في ذلك استخدام الحلول الرقمية، ولهذا يجب أن يكون السفر في المستقبل بدون تلامس لضمان السلامة، موضحة أن مساهمة قطاع السياحة والسفر العالمي في الاقتصاد العالمي قد تصل إلى 8.6 تريليون دولار خلال العام الجارى.

وأشارت إلى أن قطاع السفر والسياحة حقق ما يقرب من 9.2 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي، وذلك خلال 2019 قبل أن تظهر تداعيات فيروس كورونا ويتوقف السفر بسبب الوباء.

وفي عام 2020، تسبب الوباء في توقف القطاع بالكامل تقريبًا، مما تسبب في انخفاض هائل بنسبة 49.1%، وأدى إلى خسارئر فادحة  تقدر بنحو 4.5 تريليون دولار، موضحة أن أحدث الأبحاث من مركز التجارة العالمي تؤكد أنه مع بدء العالم أخيرًا في التعافي من الوباء، يمكن أن تصل مساهمة القطاع في الاقتصاد العالمي والتوظيف إلى مستويات ما قبل الوباء تقريبًا هذا العام.

المجلس العالمي للسفر والسياحة فيروس كورونا صناعة السياحة تخفيف القيود قطاع السفر والسياحة العالمي

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وائل لطفي

الفن المصرى

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