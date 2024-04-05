الجمعة 05 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

اختتام الدورة الرمضانية لـ"مصر للطيران" وانطلاق بطولة دورى الشركات قريبا

جانب من ختام الدورة
جانب من ختام الدورة الرمضانية

اختتمت وزارة الطيران المدني دورتها الرمضانية للشركات القابضة التابعة التي أقيمت الدورة تحت رعاية الفريق  محمد عباس وزير الطيران، وحضرها نجوم كرة القدم.

وفاز فريق هيئة الميناء الجوي بالبطولة بعد تغلبه علي شركة الخدمات الأرضية لمصر للطيران في المباراة النهائية  التي أقيمت علي ملعب نادي ايرو سبورت.

وصرح كابتن خالد رفعت رئيس اللجنة الرياضية العاليا للنشاط الرياضي بالشركة القابضة لمصر للطيران، أن الدورة الرمضانية 2024 ضمت 18 فريق مفتوح السن من جميع الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني ومصر للطيران القابضة والشركات التابعة والقابضة للمطارات والشركات التابعة. 

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فوز فريق هيئة الميناء علي الخدمات الأرضية بنتيجة ٢-١

وفاز فريق شركة هيئة الميناء علي الخدمات الأرضية بنتيجة ٢-١ وتوج بكأس البطولة. 

وأكد “رفعت” علي نجاح تنظيم البطولة وحضور نجوم كرة القدم القدامي من بينهم كابتن خالد جلال ورضا عبد العال وهشام يكن والحكم الدولي جمال الغندور وكثير من النجوم ورؤوساء الشركات والجمهور من أبناء العاملين بالقطاع وأن البطولة تحمل عنوان الروح الرياضية بين الزملاء واخوات القطاع الواحد والمنافسة الرياضية الشريفة بين اللاعبين الممثلين للشركات.

و قال رئيس اللجنة الرياضية العاليا للنشاط الرياضي  ضنحن  بصدد وضع خطة مع اللجنة العليا للنشاط الرياضي للإعلان عن دوري عام علي مدار السنة للعام الحالي.

مصر للطيران ايرو سبورت وزير الطيران وزارة الطيران المدني الفريق محمد عباس وزير الطيران الطيران

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