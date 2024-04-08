الإثنين 08 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

مجالس إدارات جديدة للغرف السياحية المصرية قريبا

أحمد الوصيف
أحمد الوصيف

أعلن أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، عن عقد اجتماعات طارئة للغرف السياحية لبحث الخطوات التنفيذية لإجراء انتخابات مجالس إداراتها للدورة الثامنة عشرة، وذلك عقب صدور قرارين وزاريين يحددان أعداد مندوبي الغرف في عمومية الاتحاد والتمثيل الفئوي والجغرافي لأعضاء مجالس إداراتها.

تفاصيل القرارين

القرار الوزاري رقم 106 لسنة 2024: يحدد أعداد مندوبي كل غرفة من الغرف السياحية الخمس في عمومية الاتحاد المصري للغرف السياحية، وذلك على أساس التمثيل النسبي لعدد المنشآت السياحية العاملة في كل محافظة.

القرار الوزاري رقم 107 لسنة 2024: يحدد التمثيل الفئوي والجغرافي لأعضاء مجالس إدارات الغرف السياحية، وذلك لضمان تمثيل جميع قطاعات النشاط السياحي في مختلف محافظات مصر.

الوقائع الرسمية تنشر قرارًا بشأن تمثيل مجموعات النشاط فى الغرف السياحية

 

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"الغرف السياحية": البت فى اعتراضات جداول القيد الخميس المقبل

اللائحة التنفيذية للقانون ٢٧ لسنة ٢٠٢٣ 

وكان وزير السياحة والآثار قد أصدر في ١٥ فبراير الماضي قراره رقم ٢٧ لسنة ٢٠٢٤ بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون ٢٧ لسنة ٢٠٢٣ حيث ورد باللائحة ان تعقد الغرف والاتحاد الجمعيات العمومية واجراء الإنتخابات في النصف الأول من العام المالي. وقد اجازت اللائحة التنفيذية فى المادة ٣١ منها لمجلس ادارة الاتحاد اجراء تقصير لمواعيد الانتخابات المنصوص عليها بالمواد ٢٤ و٢٩ و٣٠ من اللائحة وذلك فى حالة الضرورة وحيث ان حالة الضرورة متوافرة فى ظل الظروف الراهنة حيث ان اللائحة التنفيذية صدرت بتاريخ ١٥ فبراير ٢٠٢٤ وقراراي الفئوية ومندوبي لغرف لدى عمومية الاتحاد قد صدرا في ٤ أبريل الجاري  وان الفترة المتبقية حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ يتخللها اجازات رسمية ومناسبات دينية عديدة وتحقيقا لرغبة المشرع فى اجراء انتخابات ديمقراطية عاجله تحل محل مجالس التسيير بدلا من الانتظار لأول عام ٢٠٢٥ الامر الذى به تتوافر حالة الضرورة المتطلبة قانونا لاستخدام مجلس ادارة الاتحاد الرخصة بتقصير المدد المنصوص عليها باللائحة.


وعليه فقد عقدت الغرف السياحية اجتماعاتها الطارئة أمس لاتخاذ قراراتها للشروع فورا في الدعوة للانتخابات والمواعيد المقررة لتقديم طلبات الترشح بكل غرفة فور انتهاء أجازة عيد الفطر المبارك وتحديدا من ١٥ أبريل الجاري ولمدة أسبوع تنتهي في ٢١ ابريل على أن تجرى الانتخابات في ٢٢ مايو ٢٠٢٤.

وصرح الوصيف أن انتخابات مجلس ادارة الاتحاد ستجرى بعد شهر من إعلان نتائج انتخابات مجالس ادارات الغرف ومندوبيها لدى عمومية الإتحاد وقدم الوصيف الشكر  أعضاء لجان تسيير أعمال الغرف والاتحاد متمنيا نجاح العملية الانتخابية وتولي الأصلح.

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