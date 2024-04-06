الوقائع الرسمية تنشر قرارًا بشأن تمثيل مجموعات النشاط في الغرف السياحية

نشرت الوقائع الرسمية، قرار وزارة السياحة والآثار رقم 107 لسنة 2024 بتحديد التمثيل الفئوي والجغرافي لمجموعات النشاط داخل الغرف السياحية.

ونص وزارة السياحة والآثار قرار رقم 107 لسنة 2024 بتحديد التمثيل الفئوى والجغرافى لمجموعات النشاط داخل الغرف السياحية وزير السياحة والآثار بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم ۳۸ لسنة ۱۹۷۷ بتنظيم الشركات السياحية ؛ وعلى قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة ۲۰۲۲ ؛ وعلى قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها الصادر بالقانون رقم ٢٧ لسنة ۲۰۲۳ ؛ وعلى اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها المشار إليه الصادرة بقرار وزير السياحة والآثار رقم ٢٧ لسنة ٢٠٢٤ ؛ وعلى قرار وزير السياحة والآثار رقم ٣٤ لسنة 2023 بشأن تشكيل لجنة تصريف شئون الاتحاد المصرى للغرف السياحية وتسيير أعماله ؛ وعلى قرار وزير السياحة والآثار رقم ٢٦٧ لسنة ۲۰۲۳؛ بشأن استمرار لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصرى للغرف السياحية في مباشرة أعمالها لحين انتخاب مجلس جديد ؛ وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية المؤرخة 25/2/2024 ؛ وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية المؤرخة 25/2/2024 ؛ وبعد موافقة لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصرى للغرف السياحية ؛ وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛ قـــــــرر:

( المادة الأولى ) يحدد التمثيل الفئوى والجغرافي، بحسب الأحوال، لمجموعات النشاط داخل كل غرفة من الغرف السياحية على النحو الآتى:

1 - غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة: عضوان "يمثلان شركات السياحة فئة (أ) التي حققت حجم أعمال ٥٠ مليون جنيه أو أقل في العام المالي السابق على إجراء الانتخابات". عضو واحد "يمثل شركات السياحة فئة (أ) التي حقـقت حجم أعمال أكثر من ٥٠ مليون جنيه في العام المالي السابق على إجراء الانتخابات". أربعة أعضاء "يمثلون شركات السياحة العامة الفئة (أ) التي حققت حجم أعمال ٥٠ مليون جنيه فأكثر في العام المالي السابق على إجراء الانتخابات من نشاط السياحة المستجلبة". عضو واحد "يمثل شركات السياحة الفئة (ب)، (ج)".

٢ - غرفة المنشآت الفندقية: ثلاثة أعضاء يمثلون فنادق الخمس نجوم والأربع نجوم، على أن يكون تمثيلهم جغرافيا على النحو الآتي: عضوًا واحد عن محافظة جنوب سيناء. عضوًا واحد عن محافظة البحر الأحمر: عضوًا واحد عن المحافظات الأخرى. أربعة أعضاء يمثلون فنادق الثلاث نجوم والنجمتين والنجمة الواحدة على أن يكون تمثيلهم جغرافيا على النحو الآتى: عضوًا واحد عن محافظة جنوب سيناء. عضوًا واحد عن محافظة البحر الأحمر. عضوين عن المحافظات الأخرى. عضو واحد "يمثل الفنادق العائمة".

3 - غرفة المنشآت والمطاعم السياحية: عضوان "يمثلان المنشآت الخمس نجوم". عضوان "يمثلان المنشآت الأربع نجوم". ثلاثة أعضاء "يمثلون المنشآت الثلاث نجوم والنجمتين والنجمة الواحدة". عضو واحد "يمثل منشآت الحلواني، الكافتيريات، الوجبات السريعة، مطاعم العربات وغيرهم إن وجد".

4 - غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية: أربعة أعضاء يمثلون المنشآت السياحية الفئة (أ) مراكز الغوص، على أن يكون تمثيلهم جغرافيًا على النحو الآتي: عضوان عن محافظات البحر الأحمر والإسكندرية ومطروح. عضوان عن محافظة جنوب سيناء والمحافظات الأخرى. عضوان يمثلان المنشآت السياحية الفئة (ب) يخوت السفاري، على أن يكون تمثيلهما جغرافيًا على النحو الآتي: عضو واحد عن محافظات البحر الأحمر والإسكندرية ومطروح. عضو واحد عن محافظة جنوب سيناء والمحافظات الأخرى. عضوان يمثلان المنشآت السياحية الفئة (ج) مراكز الأنشطة البحرية، على أن يكون تمثيلهما جغرافيًا على النحو الآتى: عضو واحد عن محافظات البحر الأحمر والإسكندرية ومطروح. عضو واحد عن محافظة جنوب سيناء والمحافظات الأخرى.

5 - غرفة محال بيع العاديات والسلع السياحية: ثمانية أعضاء "يمثلون مجموعات الأنشطة داخل الغرفة". (المادة الثانية) يطبق التمثيل الفئوى والجغرافي المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار على انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية.

(المادة الثالثة) ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.