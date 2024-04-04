الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بمنح نوط الامتياز للاعبى وأعضاء جهاز منتخب اليد

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقـم 82 لسنـة 2024 بشأن منح نوط الامتياز من الطبقة الأولى إلى لاعبى وأعضاء الجهاز الفنى والإدارى للمنتخب الوطنى لكرة اليد الفائز بكأس الأمم الأفريقية 2024 وهم: اللاعبون محمد على عبدالمطلب على، كريم مصطفى حسن هنداوى، محمد عصام مصطفى الطيار، أحمد هشام حسين سيد نافع، مازن رضا عبدالفتاح عثمان، على زين العابدين على إسماعيل، حسن وليد أحمد محمد قداح، عبدالرحمن علي سيد عبده، يحيى محمد يحيى الدرع، سيف محمد يحيى الدرع، أحمد مصطفى خيرى نصر الله.

ونص قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقـم 82 لسنـة 2024 رئيـس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية ؛ قــــــرر:

(المــادة الأولى) منح نوط الامتياز من الطبقة الأولى إلى لاعبى وأعضاء الجهاز الفنى والإدارى للمنتخب الوطنى لكرة اليد الفائز بكأس الأمم الإفريقية 2024 ، هم: اللعبون محمد على عبدالمطلب على، كريم مصطفى حسن هنداوى، محمد عصام مصطفى الطيار، أحمد هشام حسين سيد نافع، مازن رضا عبدالفتاح عثمان، على زين العابدين على إسماعيل، حسن وليد أحمد محمد قداح، عب الرحمن علي سيد عبده، يحيى محمد يحيى الدرع.، سيف محمد يحيى الدرع، أحمد مصطفى خيرى نصر الله، إبراهيم محمد إبراهيم المصرى، خالد وليد إبراهيم عز الدين، أحمد عادل عبدالرحيم مصلحى، محمد ممدوح هاشم شبيب، محمد هشام محمد أنيس على، أكرم عادل يسرى سعد، مهاب محمد سعيد عبدالحق، محسن رمضان محمد محمود، يحيى خالد محمود فتحى عمر.

وكل من هانى شعبان الفخرانى، محمد شوقى محمود موسى، نور الدين محمد أحمد أبوزيد، محمود سعيد محمد مصطفى، محمد مصطفى محمد إمام، خوان كارلوس باستور جوميز (رسبانى الجنسية)، مانويل الجندرو اورتيجا ديسيرا (إسبانى الجنسية)، خوسى مانويل سيرا منديز (إسبانى الجنسية)، إدواردو إسكويرداوا مولاس (إسبانى الجنسية).

(المــادة الثانية) ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.