الخميس 04 أبريل 2024
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اقتصاد

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بمنح مجموعة سيدات وسام الكمال

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

نشرت  الجريدة الرسمية اليوم قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 84 لسنة 2024 بشأن منح وسام الكمال من الطبقة الثانية إلى كل من السيدات أنيسة فريد منصور متولى، وفاء أحمد محمد على، تيسير محمود دهيم محمد، أميمة طلعت على السيسى، شهيرة راضى محمد عمر حديدة، شادية عبدالحكيم يوسف شربان، فرح حسين عبدالقادر عمر، كوثر محمود إبراهيم عمار.

نص القرار 

ونص قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقـم 84 لسنـة 2024 رئيـس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية ؛ قرر:

(المــادة الأولى) منح وسام الكمال من الطبقة الثانية إلى كل من، أنيسة فريد منصور متولى، وفاء أحمد محمد على،  تيسير محمود دهيم محمد، أميمة طلعت على السيسى، شهيرة راضى محمد عمر حديدة، شادية عبدالحكيم يوسف شربان، فرح حسين عبدالقادر عمر، كوثر محمود إبراهيم عمار، هدى عبدالحميد حسنين النويهى، صباح دياب سيد أحمد، إلهام عبدالحميد عبدالحميد حابوه، نجلاء مستجير محمد أحمد، نجاح محمود صابر محمود، عبير عباس محمد محمود، عرب حسن على عاشور، فاطمة جابر بدوى حسين، فاطمة السيد منصور محمد، أم هاشم إبراهيم عبدالكريم إبراهيم، صباح صالح سليمان حسن، عزة مجاهد السيد فريخة، جدة صادق إبراهيم سيد أحمد، مرثا إبراهيم عوض جرجس، عايدة سعيد أبادير روفائيل، ابتسام حمدي أحمد عبدالعزيز، مسعدة محمد محمد هنيدي، منى محمد على خليفة، زينب عبدالغفار عبدالعال أحمد، روجينا فوزى بهادر نور، مريم وهيب يعقوب عطا الله، وهيبة أحمد حليم عبداللطيف، عزة عبدالفتاح عبدالستار سلامة، وفاء عواد عبدالعزيز حمزة، هدى أحمد عبدالله أحمد.
(المادة الثانية) ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، صدر برئاسة الجمهورية في 9 رمضان سنة 1445 هــ الموافق 19 مارس سنة 2024 م عبدالفتاح السيسي.

نشرة الجريدة الرسمية قرار رئيس جمهورية مصر منح وسام الكمال الطبقة الثانية

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