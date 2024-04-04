الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية تسهيلات لـ"السكك الحديدية"

نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الجمهورية رقم 340 لسنة 2023، بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية بين حكومة جمهورية مصر العربية، ممثلة فى الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وشركة TMH International LLC بمبلغ (76٫203٫750) يورو لتوريد عدد (1300) عربة سكة حديد طرازات مختلفة، والموقعة بتاريخ 18 مايو 2023



ونص قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 340 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية بين مصر ممثلة فى الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وشركة TMH International LLC بمبلغ (76٫203٫750) يورو لتوريد عدد (1300) عربة سكة حديد طرازات مختلفة، والموقعة بتاريخ 18 مايو 2023 رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرر:

(مادة وحيدة ) ووفق على اتفاقية التسهيلات الائتمانية بين حكومة جمهورية مصر العربية، ممثلة فى الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وشركة TMH International LLC بمبلغ (76٫203٫750) يورو لتوريد عدد (1300) عربة سكة حديد طرازات مختلفة، والموقعة بتاريخ 18 مايو 2023، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. صدر برئاسة الجمهورية فى 25 المحرم سنة 1445 هــ ( الموافق 12 أغسطس سنة 2023 ).



وكان قد وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى الموافق 20 نوفمبر سنة 2023 م. الهيئة القومية لسكك حديد مصر بصفتها مقترض وTMH INTERNATIONAL شركة ذات مسئولية محدودة بصفتها مقرض اتفاقية التسهيلات الائتمانية المعدلة والمعاد صياغتها المؤرخة فى الأصل فى 12 ديسمبر 2019 لتوريد عدد (1300) عربة ركاب سكة حديد جديدة جدول المحتويات م المحتويات رقم الصفحة 1 التعريفات والتفسير 2 التسهيل 3 الغرض 4 السداد 5 الدفع المسبق والإلغاء 6 الفائدة 7 فترات الفائدة 8 تغييرات فى حساب الفائدة 9 إجمالى الضريبة والتعويضات 10 تعويضات أخرى 11 التكاليف والنفقات 12 التخفيف بمعرفة المقرض 13 التكاليف المتزايدة 14 الإقرارات 15 تعهدات المعلومات 16 تعهدات عامة 17 أحداث التقصير 18 تغييرات بالنسبة للمقرض 19 تغييرات بالنسبة للمقترض 20 دور المقرض 21 آليات الدفع 22 المقاصة 23 الإخطارات 24 الحسابات والشهادات 25 البطلان الجزئى 26 التعويضات وعمليات التغاضى 27 التعديلات وعمليات التغاضى 28 المعلومات السرية 29 معلومات المقترض السرية 30 النسخ المتطابقة 31 القانون الحاكم 32 الإنفاذ 33 اللغة الحاكمة الجدول 1 نموذج شهادة التحويل الجدول 2 نموذج اتفاقية التنازل الجدول 3 نموذج جمعية سوق القروض LMA للتعهد بالسرية هذه الاتفاقية مؤرخة فى الأصل فى 12 ديسمبر 2019 ويتم تعديلها وإعادة صياغتها بموجب اتفاقية التعديل وإعادة الصياغة (على النحو المحدد أدناه) اعتبارا من تاريخ التعديل وإعادة الصياغة (على النحو المحدد أدناه) ويتم إبرامها بين:

(1) الهيئة القومية لسكك حديد مصر (هيئة عامة تم تأسيسها بموجب القانون رقم 152 لعام 1980، تابعة لوزارة النقل فى جمهورية مصر العربية، ومقرها المسجل فى الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ميدان رمسيس - القاهرة - جمهورية مصر العربية) - بصفتها مقترض («المقترض»)؛ و‏(2)«TMH International» شركة ذات مسؤولية محدودة (شركة ذات مسؤولية محدودة منظمة بموجب قوانين الاتحاد الروسي، مسجلة فى سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية فى الاتحاد الروسى برقم تسجيل حكومى (OGRN) (1076150006756 وعنوانها المسجل فى المكتب رقم 12 الطابق 5، المبنى 10 ul Efremova، موسكو، الاتحاد الروسي، 119048) («المقرض»). الحيثيات: ‏A. فى 25 سبتمبر 2018، قام المقترض بصفته مشترى والمقاول (على النحو المحدد أدناه) بإبرام عقد تجارى بقيمة 1،016،050،000 يورو لتوريد وشراء عدد 1300 عربة ركاب سكة حديد جديدة (على النحو المحدد أدناه). ‏B. فى 12 ديسمبر 2019، تم إبرام هذه الاتفاقية بين بنك إكزيم بصفته وكيل ووصى مؤتمن ومقرض أصلى وRoseximbank بصفته مقرض أصلى والمقترض بصفته مقترض.

وتم تعديلها بموجب (i) خطاب التمديد الصادر بمعرفة الوكيل ( على النحو المحدد أدناه) فى 2 مارس 2020 وتم قبوله بمعرفة المقترض فى 4 مارس 2020، و(ii) خطاب التمديد الصادر بمعرفة الوكيل فى 8 مايو 2020 وتم قبوله بمعرفة المقترض فى 11 مايو 2020 و(iii) خطاب التعديل الصادر بمعرفة الوكيل فى 7 ديسمبر 2020 وتم إقراره وقبوله بمعرفة المقترض فى 9 ديسمبر 2020، و(iv) خطاب التعديل الصادر بمعرفة الوكيل فى 17 يونيو 2021 وتم إقراره وقبوله بمعرفة المقترض فى 20 يونيو 2021 و(v) خطاب التعديل الصادر بمعرفة الوكيل فى 17 ديسمبر 2021 وتم إقراره وقبوله بمعرفة المقترض فى 20 ديسمبر 2021 «اتفاقية التسهيلات الائتمانية الأصلية»). C.

يوافق المقرضون الأصليون على تقديم التسهيل A والتسهيل B(كل منهم على النحو المحدد فى اتفاقية التسهيلات الائتمانية الأصلية) للمقترض لتمكين المقترض من إجراء المدفوعات بموجب العقد التجارى

. ‏D. يتم تقديم جزء من التسهيل A بمعرفة بنك إكزيم فقط ويتم استخدامه لتغطية 29.6% من قيمة العقد التجارى الأصلى

. ‏E. يتم تقديم التسهيل

B (على النحو المحدد بموجب اتفاقية التسهيلات الائتمانية الأصلية) بحصص متساوية بمعرفة المقرضين الأصليين ويتم استخدامه لتغطية 15% من قيمة العقد التجارى الأصلى (على النحو المحدد أدناه)، باعتباره العربون (على النحو المحدد بموجب اتفاقية التسهيلات الائتمانية الأصلية). F. يتم تعديل اتفاقية التسهيلات الائتمانية الأصلية واستبدالها بموجب اتفاقية التعديل والتصفية إلى اتفاقيتين قرض ثنائى واحدة بين المقترض وبنك إكزيم وواحدة بين المقترض وRoseximbank (على النحو الذى خلفه المقرض) التى بموجبها تصبح القروض التى يقدمها المقرضون الأصليون للمقترض قروضا ثنائية منفصلة تتم وفقًا للبنود المنصوص عليها فى اتفاقية التسهيلات الائتمانية الأصلية. اعتبارًا من تاريخ التعديل وإعادة الصياغة (على النحو المحدد أدناه)، يتم تعديل اتفاقية التسهيلات الائتمانية الثنائية الجديدة بين المقترض والمقرض وإعادة صياغتها بموجب اتفاقية التعديل وإعادة الصياغة (على النحو المحدد أدناه) لتعكس المقرض بصفته المقرض الوحيد بموجب اتفاقية التسهيلات الائتمانية المعدلة والمعاد صياغتها. ‏G بموجب اتفاقية التسهيلات الائتمانية المعدلة والمعاد صياغتها من بنك إكزيم، يقوم بنك إكزيم بتمديد مبلغ إضافى قدره 15،000،000 يورو (خمسة عشر مليون يورو) بموجب التسهيل B (على النحو المحدد بموجب اتفاقية التسهيلات الائتمانية الأصلية)، لتمويل دفع العربون الإضافى مستحق الدفع بمعرفة المقترض للمقاول كدفعة مقدمة إضافية بموجب العقد التجاري. ‏

. يصبح المقرض مقرضًا جديدًا (على النحو المحدد فى اتفاقية التسهيلات الائتمانية الأصلية) بموجب اتفاقية التسهيلات الائتمانية الأصلية ومستندات التمويل الأخرى) على النحو المحدد فى اتفاقية التسهيلات الائتمانية الأصلية) بدلًا من Roseximbank من خلال الدخول فى اتفاقية تنازل (على النحو المحدد فى اتفاقية التسهيلات الائتمانية الأصلية) بتاريخ 15 نوفمبر 2022 مع Roseximbank بعد منح الموافقة على التنازل بمعرفة المقترض بتاريخ 9 نوفمبر 2022 والضامن (على النحو المحدد أدناه) بتاريخ 15 نوفمبر 2022. بناءً على ذلك، تتفق الأطراف بموجب هذه الاتفاقية على ما يلى: يتم الاتفاق على ما يلى: 1. التعريفات والتفسير. 1.1 التعريفات فى هذه الاتفاقية: «ضمان الدفعة المقدمة يعنى ضمانًا يتم إصداره لصالح المقترض امتثالًا لـ 758 URDG بناءً على طلب المقاول عن طريق البنك التجارى الدولى (مصر) S.A.E، لتأمين العربون. «الوكيل» يعنى بنك إكزيم. «الشركة التابعة» تعنى، فيما يتعلق بأى شخص أو شركة فرعية لذلك الشخص أو لشركة قابضة لذلك الشخص أو أى شركة فرعية أخرى لتلك الشركة القابضة، أو أى هيئة عامة أخرى أو وزارة أو كيان عام آخر له سيطرة على الشخص ذى الصلة. «اتفاقية التعديل وإعادة الصياغة» تعنى اتفاقية التعديل وإعادة الصياغة بتاريخ........ 2023 بين المقرض بصفته مقرض والمقترض بصفته مقترض. «تاريخ التعديل وإعادة الصياغة» يحمل المعنى المعطى لهذا المصطلح فى اتفاقية التعديل وإعادة الصياغة. «اتفاقية التعديل والتصفية» تعنى اتفاقية التعديل والتصفية بتاريخ 23 مارس 2022 بين بنك إكزيم بصفته وكيل ووصى مؤتمن ومقرض أصلى وRoseximbank (وفقا لقيام المقرض بخلافته لاحقا) بصفته مقرض أصلى والمقترض بصفته مقترض، بصيغتها المعدلة. «قوانين مكافحة الفساد» تعنى قوانين أو لوائح فى الاختصاص القضائى ذى الصلة المتعلقة بالرشوة أو الفساد أو أى ممارسات مماثلة واللوائح والمتطلبات الخاصة بتوصية مجلس منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD بشأن الرشوة وائتمانات الصادرات المدعومة رسميًا (المطبقة من وقت لآخر). «اتفاقية التنازل» تعنى اتفاقًا جوهريًا بالنموذج المنصوص عليه فى الجدول 2 (نموذج اتفاقية التنازل) أو أى نموذج آخر متفق عليه بين المتنازل والمتنازل إليه ذى الصلة. «التفويض» يعنى تفويض أو موافقة أو اعتماد أو قرار أو ترخيص أو إعفاء أو إيداع أو توثيق أو تسجيل. «المفوض بالتوقيع» يعنى أى شخص: a) مفوض بتنفيذ أى مستند يتم تسليمه وفقًا لهذه الاتفاقية أو فيما يتعلق بها نيابة عن المقترض، بمن فى ذلك رئيس مجلس إدارة المقترض أو أى شخص آخر يقوم مجلس إدارة المقترض بتعيينه لذلك وأى شخص يقوم هو/هى بتوكيل صلاحياته /صلاحياتها له بموجب وثيقة تشكل نموذجا مناسبا للوكالة