الوقائع تنشر قرار التضامن بإضفاء صفة النفع العام على بعض الجمعيات والمؤسسة الأهلية

نشرت الوقائع الرسمية قرار وزارة التضامن الاجتماعى قرار رقم 836 لسنة 2023 بشأن ووفق على إضفاء صفة النفع العام على الجمعيات والمؤسسة الأهلية الآتية:

ونص قرار وزارة التضامن الاجتماعى قرار رقم 836 لسنة 2023 صادر بتاريخ 20/11/2023 وزير التضامن الاجتماعى بعد الاطلاع على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القرار الجمهورى رقم 269 لسنة 2018 بشأن التشكيل الوزارى وتعديلاته؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 702 لسنة 2021 بشأن تفويض وزير التضامن الاجتماعى فى مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى المادتين (55 / 56) من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ؛ وبناءً على ما عرضه علينا السيد رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى فى الموضوع الموضح فيما بعد ؛ وللصالح العام قرر:

(المادة الأولى) ووفق على إضفاء صفة النفع العام على الجمعيات والمؤسسة الأهلية الآتية: م المديرية مؤسسات المجتمع الأهلى رقم القيد 1 القاهرة مؤسسة أسوان نبع الخير 10206 لسنة 2016 2 الغربية جمعية تنمية المجتمع بقرية قصر نصر الدين -كفر الزيات 1419 لسنة 2011 3 شمال سيناء جمعية قلب واحد بالعريش 293 لسنة 2006 4 قنا جمعية الحياة لتنمية المجتمع بالطويرات 1520 لسنة 2013 5 جمعية تنمية المجتمع بفاو غرب - مركز دشنا 489 لسنة 1996 6 أسيوط جمعية المدينة الخيرية بجرف سرحان - ديروط 1331 لسنة 2013 (المـــادة الثانية ) تتمع الجمعيات والمؤسسة الأهلية المشار إليها بامتيازات السلطة العامة على النحو التالى:

1 - عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها.

2 - عدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم.

3 - إمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقًا للأغراض التى تقوم عليها.

4 - إمكانية تخصيص مقرات أو أرض مملوكة للدولة لها.

( المادة الثالثة ) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وتتحمل الجمعيات والمؤسسة الأهلية المشار إليها نفقات النشر، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.