الأربعاء 03 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

"الوقائع" تنشر قرار محافظة القليوبية بتعديل أجزاء من مخطط قرى كفر شكر

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية

نشرت الوقائع المصرية قرار محافظة القليوبية رقم 1696 لسنة 2022بشان تعديل أجزاء من المخطط التفصيلى لقرية كفر عامر ورضوان - وقرية أسنيت التابعين للوحدة المحلية أسنيت - مركز كفر شكر على النحو التالى: 

أولًا - تعديل حدود الحيز العمرانى لقرية كفر عامر ورضوان من الجهة الشمالية وتحديدًا وضع نقاط الحيز العمرانى أرقام (14، 15، 16) طبقًا للمخطط الاستراتيجى (الحيز العمرانى) وكروت الوصف الواردة من مديرية المساحة.

ونص قرار محافظة القليوبية قرار رقم 1696 لسنة 2022 محافظ القليوبية بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 بشأن أعمال البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاته ؛ وعلى كتاب وزارة التنمية المحلية رقم (3-1908) بتاريخ 17/10/2022 المرفقة به صورة كتاب هيئة مستشارى مجلس الوزراء رقم (3-28982) بتاريخ 4/10/2022 بالموافقة على اعتماد أجزاء من المخططات التفصيلية لقرى (الشموت- كفر عامر ورضوان - شلقان - أسنيت التابعة لمراكز القناطر الخيرية - بنها- كفر شكر)؛ وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة بشأن وتعديل أجزاء من المخطط التفصيلى لقرية كفر عامر ورضوان وقرية أسنيت - مركز كفر شكر؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية فى الفتوى رقم 2155 لسنة 2022؛ قــــرر:

(المادة الأولى) تعديل أجزاء من المخطط التفصيلى لقرية كفر عامر ورضوان - وقرية أسنيت التابعين للوحدة المحلية أسنيت - مركز كفر شكر على النحو التالى: أولًا - تعديل حدود الحيز العمرانى لقرية كفر عامر ورضوان من الجهة الشمالية وتحديدًا وضع نقاط الحيز العمرانى أرقام (14، 15، 16) طبقًا للمخطط الاستراتيجى (الحيز العمرانى) وكروت الوصف الواردة من مديرية المساحة.

ثانيًا - الموافقة على نقل الشارع المقترح الملاصق لمزرعة الدواجن من الجهة الشمالية بالمخطط التفصيلى لقرية كفر عامر ورضوان بإزاحة مقدارها (8٫5)م ليصبح داخل ملكية المواطن/ محفوظ عزب النادى فى منتصف ملكيته بناءً على طلبه طبقًا للخرائط المعتمدة من أعضاء اللجنة رقم 666 لسنة 2018. ثالثًا - تعديل جزء من المخطط التفصيلى لقرية أسنيت الوحدة المحلية بأسنيت- مركز كفر شكر للمواطن/ مصطفى عبد المنعم عبد الجواد لإلغاء الشارع المار بقطعة أرض ملكه حيث إنها لا توجد قطع حبيسة وللحفاظ على الملكيات طبقًا للخرائط المعتمدة من أعضاء اللجنة رقم 666 لسنة 2018

(المادة الثانية) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

(المادة الثالثة) على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار فور صدوره. 

نشرة الوقائع المصرية قرار محافظة القليوبية تعديل المخطط التفصيلي قرية كفر عامر رضوان أسنيت كفر شكر

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