الوقائع الرسمية تنشر 4 قرارات لـ"العدل" لتنظيم العمل بالشهر العقاري

نشرت الوقائع الرسمية، 4 قرارات لوزارة العدل لتنظيم العمل بمصلحة الشهر العقاري.

أول هذة القرارات قرار بأن تنشأ مأمورية للشهر العقارى باسم (مأمورية شهر التجمع العمرانى الجديد بمدينة طيبة الجديدة) تتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالأقصر والكائنة (بمنطقة عمارات الإسكان الاجتماعى بالمبنى الإدارى بمنطقة الـ 480 فدان بمبنى المحلات التجارية بالدور الأول علوى، بمدينة طيبة الجديدة)، وتختص بكافة طلبات شهر التصرفات الصادرة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو المترتبة عليها على النحو المبين بالقانون رقم 27 لسنة 2018 المعدل بالقانون رقم 177 لسنة 2022 ولائحتهما التنفيذية والمتعلقة بالأراضى والمنشآت والوحدات التى تقع فى دائرة اختصاصها بكافة مكوناتها الإدارية

والقرار الثاني أن تنشأ مأمورية للشهر العقارى باسم (مأمورية شهر التجمع العمرانى الجديد بمدينة 6 أكتوبرالجديدة) تتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالجيزة الكائنة بحى اللوتس - قطاع (ج) سابقًا بمنطقة زهراء أكتوبر الجديدة (800 فدان سابقًا) - جنوب طريق الواحات - وتختص بكافة طلبات شهر التصرفات الصادرة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو المترتبة عليها على النحو المبين بالقانون رقم 27 لسنة 2018 المعدل بالقانون رقم 177 لسنة 2022 ولائحتهما التنفيذية والمتعلقة بالأراضى والمنشآت والوحدات التى تقع فى دائرة اختصاصها بكافة مكوناتها الإدارية.

والقرار الثالث يعدل القرار الوزارى رقم 4489 لسنة 2020 والمشار إليه بعاليه ليكون أيام عمل فرع توثيق مكتب بريد الصالحية الجديدة التابع لمكتب الشهر العقارى والتوثيق بالزقازيق ثلاثة أيام فقط من كل أسبوع وهى (السبت والأحد والإثنين) بدلًا من طوال أيام الأسبوع.



والقرار الرابع ينشأ فرع للتوثيق باسم (فرع توثيق بريد قرية الصوة) يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالزقازيق ويكون مقره (داخل مكتب بريد الصوة الكائن بقرية الصوة) قسم شرطة أبو حماد - محافظة الشرقية ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لمأمورية الشهر العقارى والتوثيق بأبو حماد.