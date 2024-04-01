الجريدة الرسمية تنشر قـرار استنزال قطعة أرض من المساحة المخصصة للأزهر في الدراسة

نشرت الجريدة الرسمية قـرار رئيس مجلـس الـوزراء رقـم 911 لسنـة 2024 بشأن استنزال قطعة أرض بمساحة 1260م2 من المساحة المخصصة للأزهر الشريف بالبند الثاني من المادة الأولى من قرار محافظ القاهرة رقم 3057 لسنة 2002 المشار إليه، كائنة بمنطقة الخالدين بحي الدراسة بمحافظة القاهرة، لتعود إلى أصلها كأملاك دولة خاصة مملوكة لمحافظة القاهرة

نص القرار

ونص قـرار رئيس مجلـس الـوزراء رقـم 911 لسنـة 2024 رئيس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى القانون رقم 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات ؛ وعلى قرار محافظ القاهرة رقم 3057 لسنة 2002 بشأن تخصيص بعض أراضي منطقة الخالدين لإقامة بعض مشروعات النفع العام ؛ وعلى طلب محافظ القاهرة ؛ وبعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر الشريف ؛ وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء.

تفاصيل القرار

قــــــرر، ( المــادة الأولى ) تستنزل قطعة أرض بمساحة 1260م2 من المساحة المخصصة للأزهر الشريف بالبند الثانى من المادة الأولى من قرار محافظ القاهرة رقم 3057 لسنة 2002 المشار إليه، كائنة بمنطقة الخالدين بحى الدراسة بمحافظة القاهرة، لتعود إلى أصلها كأملاك دولة خاصة مملوكة لمحافظة القاهرة، وذلك وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين.

( المــادة الثانية ) تخصص قطعة الأرض المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار، لصالح بيت الزكاة والصدقات، بالمجان، بغرض إقامة مقر رئيسى له، وحال زوال هذا الغرض أو مخالفة بيت الزكاة والصدقات له، تعود قطعة الأرض إلى ملكية محافظة القاهرة دون حاجة إلى أى إجراء.

( المــادة الثالثة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 رمضان سنة 1445 هـ ( الموافق 18 مارس سنة 2024 م ). رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى كمال مدبولى