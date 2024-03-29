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مصر

الوقائع الرسمية تنشر قرار محافظة الدقهلية بشأن تعديل المخططات التفصيلية

محافظة الدقهلية
محافظة الدقهلية

نشرت الوقائع الرسمية قرار محافظة الدقهلية رقـم 1091 لسنة 2023 بشأن تعديل المخططات التفصيلية لمركز ومدينة شربين على النحو التالي:

 1- يتم تغيير التهشير لقطعة الأرض من دينى إلى سكنى مختلط مقترح، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلي المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للمدينة كما هو موضح بالرسم.

محافظة الدقهلية قــرار رقـم 1091 لسنة 2023 محافظ الدقهلية بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المشكلة بقرار المحافظ رقم 271 لسنة 2015 والمنعقد يوم الموافق / /2023 ؛ ووفقًا لما ارتأيناه تحقيقًا للصالح العام ؛ قررنا: 

مادة 1:  تُعدَّل المخططات التفصيلية لمركز ومدينة شربين على النحو التالي:

1- يتم تغيير التهشير لقطعة الأرض من دينى إلى سكنى مختلط مقترح، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للمدينة كما هو موضح بالرسم. 

2- يتم إلغاء الشارع رقم 1 بعرض 6 أمتار، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للمدينة كما هو موضح بالرسم. 

3- يتم إدراج عدة شوارع يتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للمدينة كما هو موضح بالرسم. 

4- يتم إدراج الشوارع وتغيير ما ترتب عليه من تهشير، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للمدينة، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للمدينة كما هو موضح بالرسم.

مادة 2: يعتبر محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية مكملًا للقرار فيما لم يرد بهذا القرار.

مادة 3: على كل الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره.

مادة 4: يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية. صدر فى 12/11/2023 محافظ الدقهلية الدكتورأيمن مختار.

الوقائع الرسمية نشرة محافظة الدقهلية مدينة شربين الاشتراطات البنائية المخطط الإستراتيجي

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