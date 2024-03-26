الوقائع الرسمية تنشر قرار تسجيل فنار رأس غارب أثرًا

نشرت الوقائع الرسمية اليوم قرار وزارة الآثار قرار رقم 80 لسنة 2024 بشأن تسجيل في عداد الآثار الإسلامية والقبطية فنار رأس غارب - الكائن بمدينة رأس غارب محافظة البحر الأحمر والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية.

ونص وزارة الآثار قرار رقم 80 لسنة 2019 وزير الآثار بعد الاطلاع على قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۸۲ لسنة ۱۹۹٤ بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٦٩ لسنة ٢٠١٨ ؛ وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بجلستها المنعقدة بتاريخ 20/9/2017 ؛ وعلى موافقة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بجلسته المنعقدة فى 28/11/2017 ؛ وعلى ما عرضه السيد أ.د. الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ؛ قــــــرر:

مادة أولى - يسجل فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية فنار رأس غارب - الكائن بمدينة رأس غارب محافظة البحر الأحمر والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين. مادة ثانية - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. صادر بتاريخ 27/3/2019 وزير الآثار أ.د/ خالد العنانى المجلس الأعلى للآثار مذكـرة إيضـاحية بمشروع قرار وزير الآثار بشأن تسجيل فنار رأس غارب الكائن بمدينة رأس غارب - محافظة البحر الأحمر فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية تنص المادة الأولى من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ۱۱۷ لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم ٣ لسنة ۲۰۱۰ والقانون رقم ٦١ لسنة ۲۰۱۰ بإصدار قانون حماية الآثار ولائحته التنفيذية:

( يعد أثرًا كل عقار أو منقول متى توافرت فيه الشروط الآتية: ۱- أن يكون نتاجًا للحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة أو نتاجًا للفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان التى قامت على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل مائة عام. ۲- أن يكون ذا قيمة أثرية أو فنية أو أهمية تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارة المصرية أو غيرها من الحضارات الأخرى التى قامت على أرض مصر. ٣- أن يكون الأثر قد أنتج أو نشأ على أرض مصر أو له صلة تاريخية بها وتعتبر رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها فى حكم الأثر الذى يتم تسجيله وفقًا لأحكام هذا القانون ). وتنص المادة (١٢) من القانون رقم ۹۱ لسنة ۲۰۱۸ المعدل لبعض مواد القانون رقم 117 لسنة 1983 الصادر لقانون حماية الآثار على أن "يتم تسجيل الأثر العقارى بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة ويعلن القرار الصادر بتسجيل الأثر العقارى إلى مالكه أو المكلف باسمه بالطريق الإدارى وينشر فى الوقائع المصرية ويؤشر على هامش تسجيل العقار فى الشهر العقاري".

الموقع: يقع فنار رأس غارب بمنطقة السقالة على ساحل خليج السويس - مدينة رأس غارب - محافظة البحر الأحمر. المنشئ وتاريخ الإنشاء: تم إنشاء الفنار عام ۱۸۷۰ فى عهد الخديو إسماعيل على يد المهندس الفرنسى جوستاف إيفل (Alexandre Gustave Eiffel) حيث شيد هذا المهندس العديد من المنشآت المهمة مثل برج إيفل فى العاصمة باريس وتمثال الحرية بمدينة نيويورك، حيث ورد فى على باشا مبارك فى خططه "ولما قرب انتهاء أشغال القناة والتهيئة لسير المراكب فيه أمعن النظر فى ضرورة تنوير ساحل البحر فى نقاط معينة من الساحل لتهدى بنورها السفن التى تتردد على القناة فعقد لذلك مجلس من العلماء وغيرهم وحصل امتياز النقط بمعرفة المهندسين من البحارة وغيرهم وصدر أمر الخديوى إسماعيل باشا إلى الكومبانية بعمل تلك الفنارات". مواد البناء: استخدم الحديد فى صناعة هذا الفنار، وهو الأول من نوعه المصنوع من الحديد. الوصف العام للكوبرى: الفنار مكون من عمود أسطوانى مصنوع من الحديد ليس له قاعدة يرتكز على الأرض مباشرة ويكتنف تسعة عوارض حديدية (دعامات) أصغر حجمًا من العمود الأوسط بدن الفنار تدعمه تسعة عوارض حديدية (روابط) والمحاور الثلاثة مقامة على يايات (سوست) وذلك لمقاومة أى اهتزازات أرضية ويبلغ ارتفاع الفنار ٥٦ مترًا ويحيط بالفنار من الخارج سور دائرى الشكل مبنى بالطوب الطفلى والحجر ومونة الطفلة بمحيط يبلغ ٤١ مترًا وارتفاع 3.70 متر ويضم بداخله ٦ غرف كانت مخصصة للإعاشة منها غرفة مأمور الفنار وغرف للحراسة والفنيين والعاملين بالفنار وهذه الغرف مسقوفة بالعروق الخشبية وأرضية من الخشب وفتح بالسور بابين الرئيسى بالجهة الغربية والآخر بالجهة الشرقية، ويوجد على يسار المدخل غرفة بداخلها مولد كهربائى وغرفتان أخرييان بجوارها مسقوفة بأسقف من عروق خشبية وأرضية خشبية.

ويتم الصعود إلى الفنار عن طريق سلم حلزونى دائرى مثبت على العمود الحديدى للفنار، وأما قمة الفنار فهى تأخذ شكل دائرى بها فانوس مصدر إضاءة الفنار ونظام إضاءته هو شعاع متقطع عبارة عن أربع ومضات من النور ثم تظلم لمدة ٣٠ ثانية وذلك للتمييز بينها وبين الفنارات الأخرى. وإذ وافقت اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بجلستها بتاريخ 20/9/2017 الموافقة على تسجيل فنار رأس غارب الكائن بمدينة رأس غارب- محافظة البحر الأحمر فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية وفقًا لما جاء بمحضر المعاينة المحرر فى 1/5/2017 ومذكرة إدارة التسجيل بالقطاع والتقرير الهندسى. كما وافق على ذلك مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بجلسته بتاريخ 28/11/2017 لـذلك فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف السيد أ.د الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار برفعه للتفضل بالنظر وعند الموافقة بإصداره.