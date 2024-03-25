الإثنين 25 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

البنك الآسيوي يُعلن تطوير أداة لمراجعة أنظمة المشتريات الحكومية الإلكترونية

البنك الآسيوي
البنك الآسيوي

طور رؤساء المشتريات في بنوك التنمية المتعددة الأطراف (MDBs) بشكل تعاوني أداة تقييم شاملة وسهلة الاستخدام لمراجعة أنظمة المشتريات الحكومية الإلكترونية (e-GP) في البلدان الشريكة وفقا لبيان صادر عن البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية.

وتصميم دليل تقييم الانظمة بشأن أنظمة المشتريات الحكومية الإلكترونية المخصصة للاستخدام فى اطار العمليات التى تمولها بنوك التنمية المتعددة الاطراف ونموذج التقييم المرتبط به خصيصًا لتقييم أنظمة المشتريات الحكومية الإلكترونية التي تدعم شراء عقود السلع أو الأشغال أو الخدمات التي تمولها بنوك التنمية المتعددة الأطراف. ومن خلال تقديم نهج منظم وموحد، فإنه يهدف إلى تحديد ما إذا كانت أنظمة المشاركة العامة الإلكترونية تلبي الحد الأدنى من المتطلبات التي حددتها بنوك التنمية المتعددة الأطراف لاستخدامها الفعال.

وتجري أداة التقييم هذه مراجعة شاملة لسياسات وإجراءات وممارسات الشراء لضمان الامتثال. وهو يمكّن بنوك التنمية المتعددة الأطراف من تقييم ما إذا كان نظام المشتريات الحكومية الإلكترونية يفي بجميع المعايير الضرورية أو ما إذا كان هناك ما يبرر متطلبات وقيود إضافية. بالنسبة لمبادرات الإصلاح الأوسع، يتم استكمال هذه الأداة بشكل مثالي من خلال الوحدة التكميلية لمنهجية تقييم انظمة المشتريات 

ويعد الاستخدام الفعال لأنظمة المشتريات العامة الإلكترونية أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز الشفافية والمصداقية والكفاءة في عملية الشراء ولكنه أيضًا يرفع وظيفة الشراء إلى مستوى استراتيجي. ومن خلال دمج البيانات المتعلقة بالمشتريات وتقديم رؤى شاملة، تعمل أنظمة المشتريات العامة الإلكترونية على تمكين صناع القرار في إعداد المشروعات وتنفيذها. ويمكن تنزيل دليل تقييم أنظمة المشتريات الحكومية الإلكترونية المخصصة للاستخدام في إطار العمليات الممولة من بنك التنمية المتعددة الأطراف

يذكر ان البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB) هو بنك تنمية متعدد الأطراف تتمثل مهمته في تمويل البنية التحتية للمستقبل - البنية التحتية التي تكون الاستدامة في جوهرها. بدأنا عملياتنا في بكين في يناير 2016 ومنذ ذلك الحين توسعنا إلى 109 أعضاء معتمدين في جميع أنحاء العالم. تبلغ رأسمالنا 100 مليار دولار أمريكي وحاصلة على تصنيف Triple-A من قبل وكالات التصنيف الائتماني الدولية الكبرى. ومن خلال التعاون مع الشركاء، يلبي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية احتياجات العملاء من خلال إطلاق العنان لرؤوس أموال جديدة والاستثمار في البنية التحتية الخضراء والمدعمة بالتكنولوجيا والتي تعزز الاتصال الإقليمي

رؤساء المشتريات بنوك التنمية المتعددة الأطراف MDBs البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية أنظمة المشتريات الحكومية الإلكترونية عقود السلع

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