الثلاثاء 26 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تمويلات ميسرة.. إطلاق مبادرة "عزيزة" لدعم مشروعات المرأة بالمحافظات

الاجتماع
الاجتماع

أعلن باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن إطلاق الجهاز مبادرة "عزيزة" للمساهمة في دعم مشروعات المرأة، المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتي يتم من خلالها تقديم تمويلات ميسرة للسيدات من أصحاب المشروعات القائمة الراغبات في تطوير مشروعاتهن، أو السيدات اللاتي يرغبن في إقامة مشروعات جديدة بكافة محافظات الجمهورية، مع تقديم كافة أوجه الدعم الفني والتدريبي والتسويقي لضمان استمرار هذه المشروعات ونجاحها، وذلك في مختلف القطاعات، مع التركيز على المشروعات الصناعية والإنتاجية والزراعية التي تتمتع بالقدرة على المنافسة الداخلية والخارجية. 

وأوضح "رحمي" أن هذه المبادرة تأتي على هامش الاحتفال بالمرأة خلال شهر مارس، لافتًا إلى أنه يمكن الحصول على هذه التمويلات من خلال أفرع جهاز تنمية المشروعات بكافة المحافظات، أو الاستفسار من خلال الرقم الموحد 16733 للتعرف على كافة تفاصيل المبادرة.

ولفت إلى أن هذه المبادرة تعمل على تنفيذ توجيهات الدولة الخاصة بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتوفيق أوضاعها والدخول في القطاع الرسمي، والاستفادة من كافة خدمات وتيسيرات قانون تنمية المشروعات 152/2020، وتعد من الحوافز التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات لمشروعات المرأة القائمة التي تعمل على توفيق أوضاعها، والعمل تحت مظلة الدولة ورعايتها، أو المشروعات الجديدة التي ستستفيد من الإجراءات الميسرة التي يتيحها القانون لتأسيس المشروعات من خلال وحدات الشباك الواحد التابعة للجهاز بالمحافظات.

أطلقت المبادرة الجديدة "عزيزة" بحضور عدد من ممثلي الجهات الشريكة الدولية ومسئولي الجهاز، وذلك في إطار العلاقة الوثيقة بين الجهاز وهذه الجهات؛ للعمل على تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا.

وضم الحضور سيلفان ميرلين، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث يعد البرنامج شريكا أساسيا لكافة أنشطة جهاز تنمية المشروعات وداعما لمختلف المبادرات التي يقوم بتنفيذها، كما حضر السيد جبريلا عيسى، مدير مشروع التنافسية المالية والابتكار لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، وجيروم توراند، نائب مدير المكتب القُطري في مصر بالوكالة الفرنسية للتنمية.

وشهدت الاحتفالية مشاركة عدد من صاحبات المشروعات المتميزات في قطاعات إنتاجية متنوعة، منها تصنيع الأثاث والموبيليا للفنادق والملابس والأزياء التراثية والمفروشات، حيث أكدن أن الجهاز قد دعمهن بعدد متنوع من الخدمات غير المالية ما ساعدهن على الاستمرار في مشروعاتهن والتوسع فيها، ومنها الدورات التدريبية المتخصصة في ريادة الأعمال، والتعريف بآليات التصدير، كما شاركن في عدد من المعارض، من أهمها معرض "تراثنا" خلال دوراته المختلفة، ما ساعدهن في تسويق منتجاتهن بشكل أكبر.

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