الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

اتحاد الغرف التجارية: مبادرة خفض الأسعار ستساهم في ضبط الأسواق

خالد أبو الوفا عضو
خالد أبو الوفا عضو اتحاد الغرف التجارية

قال خالد أبو الوفا، عضو اتحاد الغرف التجارية، ورئيس غرفة سوهاج التجارية، إن الاتحاد يعمل بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية علي توفير السلع بأسعار مخفضة وخاصة بعد توجيهات مجلس الوزراء بمراقبة الأسواق، مشيدا بالتعاون المشترك بين اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية بإقامة مبادرة مشتركة لخفض الأسعار بتخفيضات تصل إلي 30%.

وأكد “أبو الوفا” في تصريحات خاصة لـ “الدستور”، أن أسعار السلع في محافظة سوهاج وغيرها من المحافظات، تراجعت بالفعل مع توفير السلع بأسعار مخفضة.

وأشار إلى تعاقد الغرفة مع محلات الجزارة لتوفير اللحوم بسعر 300 جنيه للكيلو وكذلك تم عمل مبادرة مع وزراة التموين لتوفير 4000 طن سكر إضافية غطت المحافظة بالكامل وتم توفير السلع الغذائية الأساسية كالسكر والزيت والمكرونه في جميع المنافذ.

وتابع أن الغرفة دشنت لجنة خاصة بمتابعة أسعار السلع بشكل دوري والتأكد من البيع بسعر المتفق عليه.

وأكد رئيس الوزراء في وقت سابق، علي ضرورة مراقبة الأسواق وتوفير السلع بأسعار مخفضة باسرع وقت قبل حلول عيد الفطر المبارك.

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