هيئة الاستثمار تكرم أبناء العاملين من حفظة القرآن

نظمت نقابة العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حفل تكريم لحفظة القرآن الكريم من أبناء العاملين بالهيئة بمناسبة شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك تحت رعاية حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وبحضور ياسر عباس، نائب رئيس الهيئة، ووائل الدغيدي، رئيس قطاع التطوير المؤسسي، والإمام الدكتور محمد سالم خليل من علماء الأزهر الشريف، وإيمان منصور رئيس قطاع سياسات الاستثمار بالهيئة، والدكتور محمد سالم، رئيس نقابة العاملين بالهيئة، والدكتور نادر الصاوي، نائب رئيس النقابة، والسيد أحمد جعيصة أمين عام النقابة.

إشادة بقدرة العاملين فى الهيئة على تحقيق التوازن بين النجاح المهنى والنجاح فى تنشئة جيل متفوق

واستهل الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت الطفلة شروق محمد ياقوت، وقدم ياسر عباس الشكر لقيادات النقابة على اهتمامهم بتعميق الروابط الاجتماعية للعاملين بالهيئة، وأشاد بقدرة العاملين في الهيئة على تحقيق التوازن بين النجاح المهني والنجاح في تنشئة جيل متفوق.

كما هنأ جموع الحاضرين بليلة القدر والعشر الأواخر من شهر رمضان المعظم وقرب حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا المولى، عز وجل، بأن يعيد على مصر هذه الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات.

منزلة حفظة وأهل القرآن الكريم فى الدنيا والآخرة

وفي كلمته، قدم الدكتور محمد سالم خليل، من علماء الأزهر الشريف، الشكر للحضور، وتحدث عن القرآن الكريم وفضله، مشيرا إلى رفعة منزلة حفظة وأهل القرآن الكريم في الدنيا والآخرة، وعبّر عن أهمية دور أولياء الأمور في الاهتمام بتحفيظ أولادهم القرآن الكريم، واختتم الحفل بتسليم الجوائز والهدايا لواحد وعشرين من المكرمين من أبناء العاملين.